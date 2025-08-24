augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Cirkuszoztak a Balaton parton

Harsányi Miklós

Ötven gyermek és a kísérő érezhette jól magát a héten a balatonlellei Magyar Nemzeti Cirkuszban, a helyi önkormányzat szervezte a programot.  A Szülőföldem Somogyország pályázaton 200 ezer forintot nyert a község, melyhez ennyi önerőt tettek hozzá a település, s a csapat egy bérelt busszal utazott a Balaton partra. 

 

