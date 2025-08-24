Lehetőség
Cirkuszoztak a Balaton parton
Ötven gyermek és a kísérő érezhette jól magát a héten a balatonlellei Magyar Nemzeti Cirkuszban, a helyi önkormányzat szervezte a programot. A Szülőföldem Somogyország pályázaton 200 ezer forintot nyert a község, melyhez ennyi önerőt tettek hozzá a település, s a csapat egy bérelt busszal utazott a Balaton partra.
