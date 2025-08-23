Kiemelt feladat a megelőzés

augusztus 23., szombat

Címkék#rendezvény#Fiatal Családosok Klubja#Rippl-Rónai Fesztivál

Fotó: Sipeki Péter

A cukorbetegek egyesületének nyári ellenőrzéseit a tavalyinál 20 százalékkal többen keresték fel a Marázplastban, 2025-ben közel 120 jelentkezőnél végezték el a vércukor, illetve vérnyomás-mérést. A civil szervezet tagjai hamarosan újabb rendezvényeken vesznek részt, így a szeptemberi Rippl-Rónai Fesztiválon és a Fiatal Családosok Klubja programján is folytatják az egészségügyi vizsgálatot. 

 

