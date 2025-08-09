Holnaptól tűzgyújtási tilalom lép életbe az egész országban

augusztus 9., szombat

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton.

Azt írták, a tilalmat a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével rendelik el.

Az erdőkben teljesen kiszáradt a növényzet, így a tűz már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is gyorsan terjedhet, akár 15–30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődve.

Szombatig az ország 19 megyéjéből 14-ben, köztük Somogyban volt tűzgyújtási tilalom volt. 

Hangsúlyozták, hogy a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csikk okozza.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

 

 

