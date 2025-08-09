11 órája
Holnaptól tűzgyújtási tilalom lép életbe az egész országban
A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton.
Azt írták, a tilalmat a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével rendelik el.
Az erdőkben teljesen kiszáradt a növényzet, így a tűz már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is gyorsan terjedhet, akár 15–30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődve.
Szombatig az ország 19 megyéjéből 14-ben, köztük Somogyban volt tűzgyújtási tilalom volt.
Hangsúlyozták, hogy a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csikk okozza.
A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.