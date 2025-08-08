augusztus 8., péntek

Helyi közélet

3 órája

Fél órára kapják csak meg a mobiljukat a gyerekek a fonyódi táborban

Ébresztő hétkor, közös torna, körlettakarítás. Még éjszakai őrség is van a fonyódi honvédelmi táborban, melyen 12-14 éves fiatalok vesznek részt szerte az országból. A ma záruló program során a huszárhagyományokat is megismerhetik a résztvevők, köztük lányok is.

Krausz Andrea
Fotó: Krausz Andrea

A honvédelmi tábort a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezredének vitéz Adorján József 44. Területvédelmi Zászlóalja szervezi. A program lebonyolításában tizenegy táborvezető vesz részt, mellettük a fonyódi Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskolából érkezett kadét mentorok is segítik a fiatalok mindennapjait. A tábor 28 résztevője betekintést nyer a huszárság világába is. Megismerik a ruházatot és a fegyverzetet, melyben a Fonyódi Múzeum és az I. Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium kishuszár egyesületének hagyományőrzői is segítenek. Ezen kívül íjászat, lovaglás, akadálypálya és airsoft is szerepel a napi programok között, melyhez egyforma pólót, kalapot és katonai nadrágot is kaptak a résztvevők.

Honvédelmi tábor, Fonyód
A honvédelmi táborban a huszár hagyományokkal is megismerkedhettek a gyerekek Fonyódon
Fotó: Krausz Andrea

Élmények és kihívások a fonyódi honvédelmi táborban

A táborozók a mobiltelefont naponta csak fél órát használhatják, ettől függetlenül jól érzik magukat. – Annyit tudtam, hogy lesz airsoft lövészet, de sokkal jobb a tábor, mint amire számítottam. Jók a programok, és minden nap lemegyünk a Balatonra is – mondta Ámon Aladár János, aki Pomázról érkezett a táborba. 

Lovaglás, íjászat, strandolás – ilyen a honvédségi tábor Fonyódon

Fotók: Krausz Andrea

 

„Itt a gyerekek nemcsak lovagolnak, meg huszárcsákót húznak, hanem közben észrevétlenül tanulnak tartást, közösséget, tiszteletet – és azt is, mit jelent igazán büszkének lenni a hazájukra. 

A hagyományokat nem poros vitrinből mutatjuk meg nekik, hanem élő élményként adjuk át, amit a szívükben visznek tovább” – mondta Bakné Egyed Katalin, tartalékos főhadnagy, táborvezető. Mint kiemelte, rendszerességet, kiszámíthatóságot nyújtanak a gyerekeknek, miközben olyan élményekben van részük, mint a kutyás bemutató, csapatépítő játékok vagy a toborzódalok tanulása. A fiatalok még éjszakai őrséget is adnak, természetesen felnőtt őrparancsnok felügyeletével.
 

 

