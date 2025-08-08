Fél órára kapják csak meg a mobiljukat a gyerekek a fonyódi táborban

A honvédelmi tábort a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezredének vitéz Adorján József 44. Területvédelmi Zászlóalja szervezi. A program lebonyolításában tizenegy táborvezető vesz részt, mellettük a fonyódi Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskolából érkezett kadét mentorok is segítik a fiatalok mindennapjait. A tábor 28 résztevője betekintést nyer a huszárság világába is. Megismerik a ruházatot és a fegyverzetet, melyben a Fonyódi Múzeum és az I. Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium kishuszár egyesületének hagyományőrzői is segítenek. Ezen kívül íjászat, lovaglás, akadálypálya és airsoft is szerepel a napi programok között, melyhez egyforma pólót, kalapot és katonai nadrágot is kaptak a résztvevők.

A honvédelmi táborban a huszár hagyományokkal is megismerkedhettek a gyerekek Fonyódon

Fotó: Krausz Andrea

Élmények és kihívások a fonyódi honvédelmi táborban

A táborozók a mobiltelefont naponta csak fél órát használhatják, ettől függetlenül jól érzik magukat. – Annyit tudtam, hogy lesz airsoft lövészet, de sokkal jobb a tábor, mint amire számítottam. Jók a programok, és minden nap lemegyünk a Balatonra is – mondta Ámon Aladár János, aki Pomázról érkezett a táborba.