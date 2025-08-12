Horvátországban kirándultak a bolhásiak

Egy napos horvátországi utat szervezett hétvégén a bolhási önkormányzat. A résztvevők önköltséges áron utazhattak el, összesen 50-en jelentkeztek a kirándulásra. A csapat Novi Vinodolskiban járt vasárnap. Szabó Bence László bolhási polgármester kedden azt mondta: a mostanihoz hasonló túrát már 2024-ben is tartottak, s jövőre ismét meg akarják szervezni a kirándulást.