Helyi közélet
1 órája
Horvátországban kirándultak a bolhásiak
Egy napos horvátországi utat szervezett hétvégén a bolhási önkormányzat. A résztvevők önköltséges áron utazhattak el, összesen 50-en jelentkeztek a kirándulásra. A csapat Novi Vinodolskiban járt vasárnap. Szabó Bence László bolhási polgármester kedden azt mondta: a mostanihoz hasonló túrát már 2024-ben is tartottak, s jövőre ismét meg akarják szervezni a kirándulást.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre