Megdöbbentő esetet rögzített a somogyi fotós a kormányfőről, amit még soha senki nem láthatott
Ötvenöt éve járt Magyarországon a Szovjetúnió akkori kormányfője. Nyikita Szergejevics Hruscsov magyar kollégáját, Kádár Jánost kereste fel Budapesten, ahol ott volt egy fiatal somogyi fotós is. Megdöbbentő esetet rögzített, ami még soha sehol sem volt látható.
1964. áprilisában másodjára utazott Magyarországra Hruscsov, a Szovjetúnió akkori kormányfője. Ez volt az utolsó látogatása hazánkban bukása előtt, amelyet a Magyar Televízió is részletesen közvetített. De egy somogyi fotós is ott volt a történelmi eseményen a fővárosban.
Ruzsinszki Miklós, hűséges Somogyi Hírlap olvasó 1964-ben kezdő fotográfusként vett részt a budapesti eseményen, ahol sikerült elcsípnie egy olyan pillanatot, amit akkoriban nem lehetett leközölni egyetlen médiumnak sem. – Esős idő volt és a vizes kövön Hruscsov díszkíséretének egyik tagja, egy motoros rendőr elesett, írta levelében Ruzsinszki Miklós. A fotót elkészítette, de soha sehol sem jelent meg. Mostanáig, olvasónk ugyanis eljuttatta hozzánk a történelmi jelentőségű fotókat.
A felvétel, amelyen a rendőr elbukik, a budapesti Vörösmarty tér látható, a Váci utca felől nézve. A jobb oldalon lévő épület a volt Hungária Nagykávéház, ma is egy kávézó található itt.
Fürtökben lógva várták Hruscsovot
Hruscsov a Ferihegyi repülőtérről érkezett és dunaújvárosi és valamint más vidéki látogatásokon vett részt. A Kisalföld beszámolója szerint Bábolnán is járt 1964. áprilisában, ahol 4 órát töltött és elkísérte őt felesége, továbbá a szovjet delegáció tagjai csütörtökön Komárom megyébe látogattak. Útjukon Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke és felesége, továbbá Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, és Németh Károly, a Központi Bizottság titkára is ott volt. A bábolnai látogatáson Hruscsov hintót és lovakat kapott ajándékba.
Ezután az Operaházban tartott ünnepségen vett részt és látogatása végeztével a Keleti pályaudvarra ment.
Gyerekek sorfala várta őt a pályaudvaron, akik virágokkal kezükben ácsorogtak az épület előtt, hogy még utoljára köszöntsék a szovjet kormányfőt, mielőtt hazaindult volna.
Hruscsov budapesti látogatása egy somogyi fotós szemévelFotók: Ruzsinszki Miklós