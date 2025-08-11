Megdöbbentő esetet rögzített a somogyi fotós a kormányfőről, amit még soha senki nem láthatott

1964. áprilisában másodjára utazott Magyarországra Hruscsov, a Szovjetúnió akkori kormányfője. Ez volt az utolsó látogatása hazánkban bukása előtt, amelyet a Magyar Televízió is részletesen közvetített. De egy somogyi fotós is ott volt a történelmi eseményen a fővárosban.

Hruscsov és Kádár a Vörösmarty téren. Fotó: Ruzsinszki Miklós

Ruzsinszki Miklós, hűséges Somogyi Hírlap olvasó 1964-ben kezdő fotográfusként vett részt a budapesti eseményen, ahol sikerült elcsípnie egy olyan pillanatot, amit akkoriban nem lehetett leközölni egyetlen médiumnak sem. – Esős idő volt és a vizes kövön Hruscsov díszkíséretének egyik tagja, egy motoros rendőr elesett, írta levelében Ruzsinszki Miklós. A fotót elkészítette, de soha sehol sem jelent meg. Mostanáig, olvasónk ugyanis eljuttatta hozzánk a történelmi jelentőségű fotókat.

A bukás előtti utolsó látogatása volt Hruscsovnak. Fotó: Ruzsinszki Miklós

A felvétel, amelyen a rendőr elbukik, a budapesti Vörösmarty tér látható, a Váci utca felől nézve. A jobb oldalon lévő épület a volt Hungária Nagykávéház, ma is egy kávézó található itt.

Fürtökben lógva várták Hruscsovot

Hruscsov a Ferihegyi repülőtérről érkezett és dunaújvárosi és valamint más vidéki látogatásokon vett részt. A Kisalföld beszámolója szerint Bábolnán is járt 1964. áprilisában, ahol 4 órát töltött és elkísérte őt felesége, továbbá a szovjet delegáció tagjai csütörtökön Komárom megyébe látogattak. Útjukon Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke és felesége, továbbá Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, és Németh Károly, a Központi Bizottság titkára is ott volt. A bábolnai látogatáson Hruscsov hintót és lovakat kapott ajándékba.

Lovakat kapott Hruscsov Bábolnán. Fotó: Kisalföld

Ezután az Operaházban tartott ünnepségen vett részt és látogatása végeztével a Keleti pályaudvarra ment.

Virágokkal várták a szovjet kormányfőt. Fotó: Ruzsinszki Miklós

Gyerekek sorfala várta őt a pályaudvaron, akik virágokkal kezükben ácsorogtak az épület előtt, hogy még utoljára köszöntsék a szovjet kormányfőt, mielőtt hazaindult volna.