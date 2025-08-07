augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Végső búcsú a huszárhagyományok szerint

1 órája

Ötvenévesen elhunyt a somogyi huszárok megbecsült tagja, így búcsúztak Ágnestől a mernyei temetőben

Címkék#huszárkapitány#Meistro Lovasklub#kaposvári#díszőrség#Gelencsér Ágnes#Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének

Ötvenéves korában, rövid, súlyos betegség után elhunyt Gelencsér Ágnes, a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagja, a Meistro Lovasklub egyik alapítója. Végső búcsúztatóját csütörtökön huszártemetés keretében tartották a mernyei temetőben.

Sonline.hu

Gelencsér Ágnes ismert és szeretett alakja volt a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének, melynek 20 évig tagja volt. Halálhíre megrázta a kaposvári közösséget. Augusztus 7-én, a gyászmisét követően, a mernyei temetőben búcsúztatták a huszártemetések hagyományait követve. Utolsó útjára elkísérték a kaposvári hagyományőrzők is, akik egyenruhában tisztelegtek egykori bajtársuk előtt. A ravatalnál díszőrséget álltak, és a koporsóra helyezték Ágnes huszárcsákóját és kardját. A búcsúztatón Balogh Dezső huszárkapitány mondott beszédet, majd a búcsúztató trombitaszó is felcsendült.

huszártemetés, Gelencsér Ágnes, Mernye
Huszártemetéssel búcsúztak Gelencsér Ágnestől
Fotó: Lang Róbert

Huszártemetéssel búcsúztak Ágnestől, aki Meistro Lovasklub alapító tagja is volt

Mint párja, Meiszterics László elmondta, Ágnes számos huszárrendezvényen vett részt Horvátországtól Erdélyig. Soha nem vágyott rangra vagy kitüntetésre, elég volt, ha felvette hagyományőrző ruháját, mely tiszteletet parancsolt. 

Huszártemetés

Fotók: Lang Róbert


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu