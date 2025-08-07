Ötvenévesen elhunyt a somogyi huszárok megbecsült tagja, így búcsúztak Ágnestől a mernyei temetőben

Gelencsér Ágnes ismert és szeretett alakja volt a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének, melynek 20 évig tagja volt. Halálhíre megrázta a kaposvári közösséget. Augusztus 7-én, a gyászmisét követően, a mernyei temetőben búcsúztatták a huszártemetések hagyományait követve. Utolsó útjára elkísérték a kaposvári hagyományőrzők is, akik egyenruhában tisztelegtek egykori bajtársuk előtt. A ravatalnál díszőrséget álltak, és a koporsóra helyezték Ágnes huszárcsákóját és kardját. A búcsúztatón Balogh Dezső huszárkapitány mondott beszédet, majd a búcsúztató trombitaszó is felcsendült.

Huszártemetéssel búcsúztak Gelencsér Ágnestől

Fotó: Lang Róbert

Huszártemetéssel búcsúztak Ágnestől, aki Meistro Lovasklub alapító tagja is volt

Mint párja, Meiszterics László elmondta, Ágnes számos huszárrendezvényen vett részt Horvátországtól Erdélyig. Soha nem vágyott rangra vagy kitüntetésre, elég volt, ha felvette hagyományőrző ruháját, mely tiszteletet parancsolt.