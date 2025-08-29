augusztus 29., péntek

Illegális tevékenység

1 órája

16 milliót vasazott össze a pár a Kaposvár melletti faluban, most az autójuk is ugrik

Címkék#Kaposvár#vád#telep#gépkocsi

A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége hulladékgazdálkodás rendje megsértése miatt emelt vádat egy harmincas éveiben járó férfival és nővel szemben. Ezúttal sem érte meg az illegális vasazás.

Harsányi Miklós

A vád szerint a Kaposvár melletti faluban élő középkorú pár 2021 áprilisától négy éven keresztül folyamatosan engedély nélkül gyűjtött és adott el fémhulladékot, tájékoztatott pénteken a Somogy Vármegyei Főügyészség – az illegális vasazás most sem érte meg.

illegális vasazással szerzett pénzt
Illegális vasazással szerzett milliókat
Fotóillusztráció: MW

MÉH telepek, tizenhatmilliós bevétel, vádirat, felfüggesztett börtönbüntetés 

  •  Az élettársak az illegálisan szerzett lomot többségében saját tulajdonú gépkocsijukkal szedték össze, majd szállították különböző környékbeli MÉH telepekre, amiből együtt összesen 16 millió forintot meghaladó bevételre tettek szert. 
  • Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Nem nyerő az illegális vasazás, ráadásul még a jogsi is ugrik!

  • – A terheltek ugyanakkor elítélésük esetén sokkal többet is veszthetnek, mint amit a vasazással nyertek, mivel az ügyészség járművezetéstől eltiltásra, elkobzásra és vagyonelkobzásra is indítványt tett, így a teljes bevétel elvételén túl a vasazáshoz használt gépkocsit és hosszú időre a jogosítványukat is elveszthetik – közölték. 

 

