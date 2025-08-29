16 milliót vasazott össze a pár a Kaposvár melletti faluban, most az autójuk is ugrik

A vád szerint a Kaposvár melletti faluban élő középkorú pár 2021 áprilisától négy éven keresztül folyamatosan engedély nélkül gyűjtött és adott el fémhulladékot, tájékoztatott pénteken a Somogy Vármegyei Főügyészség – az illegális vasazás most sem érte meg.

Illegális vasazással szerzett milliókat

Fotóillusztráció: MW

Az élettársak az illegálisan szerzett lomot többségében saját tulajdonú gépkocsijukkal szedték össze, majd szállították különböző környékbeli MÉH telepekre, amiből együtt összesen 16 millió forintot meghaladó bevételre tettek szert.

Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

