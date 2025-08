Zarándokúton a hit és az ima hatalmával, edzett lelkiismerettel

Az ima hatalma címmel jelent meg a Magyar Parlamenti Imacsoport évkönyve – amelynek előszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke írta –, azon túl, hogy sorra veszi a 2022-2024 közötti eseményeket, a csoporttagokkal készített interjúkat is közreadja. Így Mátrai Mártát, az Országgyűlés háznagyát is megszólaltatta S. Miller András. A Kaposváron élő háznagyasszonyt, aki a Szent Margit-templomot látogatja rendszeresen, arról is kérdezték, miként segítette a hit az életében, a karrierjében, különösen nehéz döntési helyzetekben.

Mátrai Márta háznagy szerint az ima, a hit és a belső csend segítenek a megfontolt döntések meghozatalában

Fotó: MW

Az ima segít dönteni – mondja Mátrai Márta

– Azáltal, hogy egy-egy döntés előtt hagyok magamnak időt, teret adok Isten súgásának, engedem, hogy munkálkodjon bennem a Szentlélek. Talán ennek az égi-földi párbeszédnek köszönhető, hogy megfontoltabban lehetek jelen a családban és a közéletben is. Persze ezért tenni is kell; a megtérés élethosszig tartó folyamat – válaszolta a politikus, aki vallja: minden kereszténynek úgy érdemes elindulni az élet zarándokútján, hogy közben folyamatosan ápolja a lelkét, karbantartja, mi több edzi a lelkiismeretét. Gondolattal, szóval – például imával –, és cselekedetekkel. A misék látogatásával, lelkiségi programokon való részvétellel, szentírás- és lelkiségi irodalom olvasásával, s a szentségek felvételével. Így talán nagyobb az esély arra, hogy egy-egy, a környezetünk vagy az ország, a nemzet érdekében meghozott állásfoglalás során megőrizzük józanságunkat, és Istennek tetsző döntéseket hozzunk. Persze senki sem tévedhetetlen, de ha megvan bennünk a belátás, a korrekció iránti hajlam, a bocsánatkérés, akkor bátran nézhetünk bele a tükörbe, s könnyebben hajthatjuk álomra a fejünket.

A fotókkal gazdagon illusztrált kötetben arról is kérdezték a háznagyot, miként látja az imacsoport szerepét parlamenti munkájában. Ezt felelte: Remek kezdeményezésnek tartja, s ezt minden bizonnyal nemcsak az ötletgazdák, hanem a tagok, valamint az ide érkező előadók, tanúságtevők is így gondolják, akikről bátran állíthatom: félszavakból is értik egymást. A hit szerepéről, a rendszeres vallásgyakorlásban rejlő kincsekről nálam avatottabb személyek szólnak, ám a közös ima és az igemagyarázat megalapozza az ember napját, hangulatát. Az itt elhangzó gondolatoktól, bölcsességektől, tanításoktól erőt lehet meríteni. Isten igéje örök, ugyanaz mindenkor – emelte ki.