Ingyen chipelnék Bodrit, de levelet ne várjon a gazdi

Ivartalanításra, chippelésre és oltásra pályázna Szulok Község Önkormányzata. A község közösségi oldalán hirdetett igényfelmérést, azt szeretnék kideríteni az önkormányzat munkatársai, kinek lenne igénye az imént felsorolt szolgáltatások bármelyikére. Sikeres pályázat esetén nemcsak egy, de mindhárom szolgáltatás is ingyenessé válhat, így minden kutya és macskagazdi boldog lehet. A közösségi oldalon felkérik a lakosságot, hogy tájékoztassák egymást a lehetőségről, és minden állattartó augusztus 21-éig jelezze szándékát, hiszen csak azokat tudják bevonni a pályázatba, akik jelentkeznek arra. Szulok község önkormányzata felhívta rá a figyelmet, hogy senki számára sem fognak levelet küldeni, a pályázatra a polgármesteri irodában tudnak jelentkezni az állattartók.