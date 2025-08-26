Iskolakezdés
1 órája
Ingyen füzeteket kapnak a boglári diákok a tanévkezdéshez
Forrás: Boglár Hírek
A Balatonboglár Önkormányzata idén is ingyen biztosítja a füzeteket a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak. Mészáros Miklós polgármester az önkormányzat nevében összesen 6000 darab füzetet adott át hétfőn Némethné Hegyi Bernadett igazgatónak a jövő héten induló tanévkezdéshez.
