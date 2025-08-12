augusztus 12., kedd

Klára névnap

Ingyen szakmával gyors az elhelyezkedés

Címkék#ingyen#Déli Agrárszakképzési Centrum#dia

Harsányi Miklós

Ingyenes, 1,5 éves pék-cukrász, illetve hentes és húskészítmény-készítő szakmai végzettséget biztosító felnőttoktatást indít a Déli Agrárszakképzési Centrum kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola. Pappné Szabó Ibolya igazgató kedden  közölte: az érdeklődők szeptember elsejéig jelentkezhetnek. 

A kaposvári tanintézményben kilenc szakmát oktatnak, s az ősszel közel 200 középiskolás diák kezdi el tanulmányait. Összesen 28 oktató dolgozik az iskolában.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
