Ingyen szakmával gyors az elhelyezkedés

Ingyenes, 1,5 éves pék-cukrász, illetve hentes és húskészítmény-készítő szakmai végzettséget biztosító felnőttoktatást indít a Déli Agrárszakképzési Centrum kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola. Pappné Szabó Ibolya igazgató kedden közölte: az érdeklődők szeptember elsejéig jelentkezhetnek.

A kaposvári tanintézményben kilenc szakmát oktatnak, s az ősszel közel 200 középiskolás diák kezdi el tanulmányait. Összesen 28 oktató dolgozik az iskolában.