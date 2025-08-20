Így ünnepelt Kaposvár: Szent István öröksége nem ünnepi dísz, hanem iránytű

Szent István öröksége nem ünnepi dísz, hanem iránytű, hangzott el az ünnepségen, melynek részeként a Déryné Vándorszíntársulat, a Somogy Zenekar és a Somogy Táncegyüttes adott műsort „Halld, meg, Uram, a kérésünk!" címmel. A műsort Török Tamás rendezte, és Turi Endre volt a koreográfusa.

Minden korban iránytű Szent István öröksége

Fotó: Lang Róbert

Iránytűt tart Szent István öröksége

– Augusztus 20-án nem a múltat ünnepeljük, hanem számot adunk arról, hogy ki vagyunk, honnan jöttünk, és milyen jövőt akarunk hazánknak és házunknak – jelentette ki ünnepi beszédében Szita Károly, Kaposvár polgármestere, aki szerint komoly kérdéseket vett fel az ünnep, melyek szerencsésebb korban elő sem kerülnek.

Ma az értékek helyét a felszínesség, a pillanatnyi népszerűség, az agresszív hazudozók veszi át, de a jövő nem épülhet hazugságra, fűzte hozzá.

– Szent István azért példaadó a nép kollektív emlékezetében, mert nála a szavak és a tettek összhangban álltak, és ez a hitelesség ritka kincs – folytatta. – Abból a küldetéséből merítette erejét, amit a Jóisten rábízott, hogy jövőt adjon nemzetünknek. Jövőnk azonban csak akkor lesz, ha megőrizzük értékeinket, hitünket, kultúránkat, hagyományainkat és közösségünket.

Szerinte Kaposvár jó példa lehet, mert nem likebajnokságot akartak nyerni, hanem dolgoztak, és évszázados fejlesztéseket valósítottak meg a városban. Szita Károly arra is kitért, hogy a magyar érdek a magyar emberek döntésén alapul, ezért nem eladó. Így mondtunk nemet az illegális bevándorlásra, a háborúra és a genderre, mert ez a felelősségünk, tette hozzá.

Szita Károly szegte meg az új kenyeret

Fotó: Lang Róbert

A megemlékezés végén Varga László, katolikus megyéspüspök megáldotta az új kenyeret. Az ünnepségen részt vett és a székesegyháznál koszorút helyezett el Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő, Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, Neszményi Zsolt, somogyi főispán, és Tardi Tamás, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke.

Programok és tűzijáték

A Kossuth téri ünnepséget követően délután a Városligetben folytatódnak a programok. A szülők és a gyerekek a Faparipa népi hagyományőrző játszótéren szórakozhatnak, de elektromos kisautók és ugrálóvár is várja a legkisebbeket. A Mondj Igent a Gyermekkora Egyesület is játszóházat állított fel, felvonultak a Somogyi Huszárok, valamint Lóki György solymász bemutatót tart. A Somogy Táncegyüttes táncháza után Pély Barna ad koncertet, és az estet a hagyományos tűzijáték zárja.