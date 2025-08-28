1 órája
Egyszerre zárták le a kaposvári iskola melletti utcákat, óriási a dugó, gyalog ment a szülő a tanszercsomagért
Autóval ideiglenesen nem lehet megközelíteni a kaposvári Táncsics gimnáziumot. Egyszerre zárták le az iskola melletti utcákat a felújítók, gyalog ment a szülő a tanszercsomagért.
Autóval nem volt megközelíthető a középiskola egy szülő szerint, aki gyalog ment a tanszercsomagért a délutáni csúcsforgalomban Kaposváron, és ezután kereste meg szerkesztőségünket. A Bajcsy-Zsilinszky utcában zajló gázvezeték fektetési és útfelújítási munkálatok miatt ideiglenesen egyszerre zárták le a kocsik előtt az Ezredév és a Szent Imre utcát is. Így a szülő járművel nem tudta megközelíteni a Táncsics Mihály Gimnáziumot, csak a kórháznál tudott parkolni, és gyalog indult a terjedelmes tanszercsomagért.
Az iskola nehezen volt megközelítő autóval
Burkolat megbontásával járó gázvezeték-felújítási munkálatok kezdődtek még július 14-én, hétfőn reggel Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ideiglenes forgalomkorlátozás mellett, adta hírül korábban a kivitelező.
Azt közölték, hogy a beruházás idején az érintett útszakasz déli oldalát lezárják a parkoló autók elől, a gyalogosforgalom és az épületekbe történő bejutás azonban a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosított lesz.
A beruházás július 14. és augusztus 31. között a Szent Imre utca, Csokonai köz és az Ezredév utca által határolt területet érinti forgalom- és sebességkorlátozással. A munkálatok végeztével, a felbontással érintett útburkolat teljes újjáépítésével adják vissza a forgalomnak ezt a szakaszt.
Az E.ON Hungária Csoport köszöni az érintett lakosok és az arra közlekedők türelmét és megértését a felújítási munkálatok idején.