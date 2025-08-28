augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési káosz

1 órája

Egyszerre zárták le a kaposvári iskola melletti utcákat, óriási a dugó, gyalog ment a szülő a tanszercsomagért

Címkék#Szent Imre utca#gázvezeték#iskola#autó

Autóval ideiglenesen nem lehet megközelíteni a kaposvári Táncsics gimnáziumot. Egyszerre zárták le az iskola melletti utcákat a felújítók, gyalog ment a szülő a tanszercsomagért.

Kovács Gábor László

Autóval nem volt megközelíthető a középiskola egy szülő szerint, aki gyalog ment a tanszercsomagért a délutáni csúcsforgalomban Kaposváron, és ezután kereste meg szerkesztőségünket. A Bajcsy-Zsilinszky utcában zajló gázvezeték fektetési és útfelújítási munkálatok miatt ideiglenesen egyszerre zárták le a kocsik előtt az Ezredév és a Szent Imre utcát is. Így a szülő járművel nem tudta megközelíteni a Táncsics Mihály Gimnáziumot, csak a kórháznál tudott parkolni, és gyalog indult a terjedelmes tanszercsomagért.   

Az iskola közelében zajlik az útfelújítás
Az iskola közelében zajlik az útfelújítás

Az iskola nehezen volt megközelítő autóval  

Burkolat megbontásával járó gázvezeték-felújítási munkálatok kezdődtek még július 14-én, hétfőn reggel Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ideiglenes forgalomkorlátozás mellett, adta hírül korábban a kivitelező.

Fotó: Lang Róbert
Időről-időre dugók alakulnak ki a környéken
 Fotó: Lang Róbert

Azt közölték, hogy a beruházás idején az érintett útszakasz déli oldalát lezárják a parkoló autók elől, a gyalogosforgalom és az épületekbe történő bejutás azonban a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosított lesz.

A beruházás július 14. és augusztus 31. között tart
Fotó: Lang Róbert

A beruházás július 14. és augusztus 31. között a Szent Imre utca, Csokonai köz és az Ezredév utca által határolt területet érinti forgalom- és sebességkorlátozással. A munkálatok végeztével, a felbontással érintett útburkolat teljes újjáépítésével adják vissza a forgalomnak ezt a szakaszt.
Az E.ON Hungária Csoport köszöni az érintett lakosok és az arra közlekedők türelmét és megértését a felújítási munkálatok idején.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu