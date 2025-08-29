augusztus 29., péntek

Iskolafejlesztés kezdődhet

#Siófoki Tankerület#Szilasi Gábor#Witzmann Mihály

Kovács Gábor László

Witzmann Mihály siófoki országgyűlési képviselő oktatási ügyekről egyeztetett Szilasi Gáborral, a Siófoki Tankerület igazgatójával. Előkészítés alatt áll a hat Balaton-parti intézményt érintő iskolafejlesztési program, amelyre 1,5 milliárd forint kormányzati támogatást nyertek, így megkezdték a tervezést.

