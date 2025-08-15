Komoly hiány van iskolaőrökből Somogyban, tizenhat település érintett

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársakat keres iskolaőri állás betöltésére Kaposvár, Szentbalázs, Andocs, Somogyvár, Balatonszentgyörgy, Vése, Homokszentgyörgy, Kaposmérő, Igal, Mezőcsokonya Somogyjád, Inke, Karád, Lengyeltóti, Balatonszabadi, és Balatonboglár településekre. Az iskolaőr feladatának ellátása során közreműködik a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartásában, intézkedésre és kényszerítő eszközök használatára jogosult.

Iskolaőröket keresnek Fotó: Huszár Márk

Iskolaőr lehet bárkiből, ha megfelel

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk. Feltétel a magyar állampolgárság, az állandó bejelentett belföldi lakóhely, legalább középfokú végzettség, valamint az egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság és az erkölcsi bizonyítvány megléte.

Az iskolaőröket kiképzik

A felvételt nyert pályázók 3 hetes iskolaőri képzésen vesznek részt. A felvett jelentkezők a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkavállalói állományába 3 hónap próbaidő kitöltésével kerülnek felvételre.

A jelentkezési határidő folyamatos, a meghirdetett állások betöltéséig.

Jelentkezni lehet

A pályázatot postai úton a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/C. címre, vagy elektronikus úton a [email protected] e-mail címre kell benyújtani.

A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitánysághHumánigazgatási szolgálatán a 06/82 502-700 /22-85-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.