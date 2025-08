Ismerd meg a Tacskókat! Így nem fognak megharapni!

Az eredetileg Németországból eredeztethető vadászkutya is már az ember legjobb barátjává vált. Eredetileg a borzok, rókák és más kotorékállatok vadászatára tenyésztették ki. Könnyen befért a kotorékokba mert rövid lábai és a hosszú teste ideálisan tudott mozogni a föld alatt is. Nagyon okos, ugyanakkor annál makacsabb személyiség jellemzi.

Ahogy korábban megírtuk a tacskók gerincsérv miatti bénulása sajnos gyakori jelenség, amely nemcsak fizikai, hanem lelki teher is a gazdiknak. A Kutyaplacc Egyesületnél azonban olyan komplex rehabilitációs folyamatot dolgoztak ki, amely esélyt ad minden műtött tacskó számára egy lehetőség az újrakezdésére. Mint megírtuk a nem megfelelő táplálás miatt elhízhatnak, ráadásul a porcok, a csontok és az izmok nem úgy fejlődnek ki, ahogy kellene. A gerinc pedig így elcsontosodik és a rugalmasságát is elveszítheti. Ilyen állapotban minden egyes alkalom, amikor a kedvencünk elugrik a kanapéról, vagy lépcsőzik, a csigolyák feszülni kezdenek egymásnak, kialakulhat porckorongsérv, gerincsérülés – végül pedig a rettegett tacskóbénulás.

