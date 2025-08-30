Ismerkedő hetet tartottak a barcsi szakközép diákjainak

Két napos ismerkedő táborban vehettek részt a KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium 9. évfolyamos tanulói, ahol találkozhattak leendő osztályfőnökeikkel, osztálytársaikkal, megismerték az iskolát, a kollégiumot, a vidékről érkezők pedig még a várost is felfedezhették. Az osztályfőnökök változatos programokkal készültek, játék, sport, erdei túra, majd szalonnasütés és tábortűz tette még emlékezetesebbé az együtt töltött időt.