Helyi közélet
43 perce
Ismerkedő hetet tartottak a barcsi szakközép diákjainak
Két napos ismerkedő táborban vehettek részt a KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium 9. évfolyamos tanulói, ahol találkozhattak leendő osztályfőnökeikkel, osztálytársaikkal, megismerték az iskolát, a kollégiumot, a vidékről érkezők pedig még a várost is felfedezhették. Az osztályfőnökök változatos programokkal készültek, játék, sport, erdei túra, majd szalonnasütés és tábortűz tette még emlékezetesebbé az együtt töltött időt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre