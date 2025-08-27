Esemény
4 órája
Ismét lesz Traktoros Nap Bolhón
Igazi traktorcsodák várják az érdeklődőket Bolhón szombaton. A Traktoros Napok régi emlékét szeretnék felidézni a szervezők az esemény megrendezésével. A napot felvonulás nyitja meg, ami Bolhó és Babócsa között zajlik majd, de lesznek ügyességi, tolató és gyorsasági versenyek is. A nap csúcspontja a Big Forwarder Show lesz, melynek felelőse Vadász Balázs lesz.
