Ismét lesz Traktoros Nap Bolhón

Igazi traktorcsodák várják az érdeklődőket Bolhón szombaton. A Traktoros Napok régi emlékét szeretnék felidézni a szervezők az esemény megrendezésével. A napot felvonulás nyitja meg, ami Bolhó és Babócsa között zajlik majd, de lesznek ügyességi, tolató és gyorsasági versenyek is. A nap csúcspontja a Big Forwarder Show lesz, melynek felelőse Vadász Balázs lesz.