augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

41 perce

Itt adhatsz vért Somogyban augusztus 18. és 24. között

Címkék#vér#véradás#Strand Fesztivál

Siófok, Balaton-Parti Fenntartó és Haszn. Siófok (Petőfi Sétány 3.) augusztus 18. 14:00 - 17:00
Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (TALLIÁN GY. U 20-32) augusztus 19. 09:00 - 18:00
Nagyatád, Nagyatád (Széchenyi tér 7.) augusztus 19. 11:30 - 15:00
Balatonboglár, Balatonboglár Bornapok Egészségudvar (Platán strand) augusztus 19. 13:00 - 17:00
Siófok, CE Plaza Hotel Siófok (Somogyi u. 18/B) augusztus 21. 10:30 - 12:30
Zamárdi, Strand Fesztivál Zamárdi Szabadstrand (Margó Ede sétány 14.) augusztus 21. 13:00 - 17:00
Balatonendréd, Balatonendréd Faluház (Szabadság utca 8.) augusztus 21. 14:30 - 16:30
Zamárdi, Strand Fesztivál Zamárdi Szabadstrand (Margó Ede sétány 14.) augusztus 22. 13:00 - 17:00

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu