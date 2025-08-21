A szabadidős sport kihagyhatatlan szereplői földön, vízen, levegőben

– A csomaglogisztika valójában megőrzést és szállítást jelent. Ez utóbbira akkor került sor, ha valaki nem akart visszamenni az indulási helyre, ezért a csomagját át kellett vinni a másik partra – avatott be Iváncsikné Kálmán Éva, aki arról is beszélt, hogy miként kerültek a szervezők közé. – Előzetesként elmondanám, hogy jómagam Karcagon nőttem fel és már gyerekkoromban amolyan minden lében kanál, rendkívül mozgékony kislány voltam. Mindig is sportoltam és később testnevelő tanárként dolgoztam Kaposváron is, emellett Somogy és a város tömegsportjának szervezésének is aktív részese voltam. Minden bizonnyal ezek is közrejátszottak abban, hogy 1986-ban megkerestek bennünket és attól kezdve valamennyi átúszáson mi végeztük ezt a feladatot – tette hozzá.

Hónapokon át készült az Iváncsik házaspár a feladatra

Fotó: Varga László

A férje, Iváncsik Gábor egykori vadászpilótának ugyan korábban nem volt közösségi múltja, – a munkájából adódóan erre nem is volt lehetősége – a párja oldalán azonban ő is teljes mellszélességgel állt az ügy mellé, mint ahogy a két gyermekük is már egészen kiskorukban kapott részfeladatokat.

– Idővel családi együttműködéssel végeztük ezt a munkát, az úszók egyre növekvő száma miatt (az idei Balaton átúszáson tízezernél is többen voltak) ismerősök, volt tanítványok és szülők is csatlakoztak hozzánk. Mivel ez szigorúan bizalmi feladat, amely nagy odafigyelést és még nagyobb türelmet igényel, idegent csak ajánlással vettünk magunk közé.

Az Iváncsik házaspár hónapokig készült a Balaton átúszásra

– Mindennek köszönhető, hogy a négy évtized alatt mindössze egyetlen alkalommal fordult elő csomagvesztés, de végül az is megoldódott – vette át a szót a férj, aki már a nagy esemény előtt hónapokkal hozzákezdett az azonosító számok gyártásához, de még napokkal a rendezvény után is utómunkálatokat végzett feleségével. Iváncsiknénak ez volt az utolsó idénye, a stafétát lányának adja át, aki ugyancsak rutinosnak számít e téren, így szerinte nem lesz fennakadás.

Az Iváncsik házaspár átadja a stafétát

Fotó: Varga László

– Azért volt még egy járulékos és ugyancsak fontos tennivalónk az átúszáskor: szót kellett értenünk a külföldiekkel is. Ezt három nyelven, angolul, németül és oroszul tettük. Szerencsére mindhárom nyelvet beszéli valaki a csapatból, így aztán tolmácsokra sem volt szükségünk – hangzott a tájékoztató. A házaspár azonban nem csak a már említett rendezvények kihagyhatatlan szereplői voltak, de más közéleti feladatok is megtalálták őket. Iváncsikné szívesen emlékezik többek között az ő szervezésében éveken át nagy sikerrel megrendezett óvodás-futásra, azonban számára mindennél fontosabb volt, hogy az ő kezdeményezésére jött létre Pécsett a Tumoros- és Leukémiás Gyerekekért Alapítvány, amely nagyon sokat tett a beteg gyermekek és szüleik megsegítésében.