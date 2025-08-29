Izgalom a köbön: újabb gyönyörű fogás ezen a dunántúli tavon

– Az alábbi képet egy rövidke beszámolóval Balázs küldte – számolt be közösségi oldalán pénteken a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE).

– Hétvégén voltam kint egy barátommal, majd a fiammal a Desedán horgászni a Deseda-kilátóhoz közeli szakaszon – olvasható a bejegyzésben. – Bojlival és PVA baggel próbálkoztunk, nem is eredménytelenül. A sok-sok 2,5-4,5 kg közötti ponty közé darabosabb is került, mint a mellékelt képen látható 10,95 kg-os.

A szerencsés horgász egy 10,95 kg-os halat is fogott

Kapás utca végén fogták a 17 kilós tőpontyot

A KSHE arról is beszámolt: Végh Róbert, a Kapás utca végén, 08.22-én fogta a képen látható 17,62 kg súlyú tőpontyot, partról dobós módszerrel.