Élethossz

Aki így sétál, tovább él: ezért lett divat a japán séta

Az a jó tempó, ha közben alig lehet beszélgetni. Aki így sétál, tovább él: divat lett a japán séta.

Kovács Gábor László

Felkapott lett a japán séta, mindössze 30 perc és akkor jó, ha alig tudsz beszélni közben, írta meg a bien.hu és az Egészségkalauz.  A japán séta olyan mozgásforma, amely gyorsabb és lassabb lépések váltakozásából áll. Elsőként 2004-ben vizsgálta egy japán kutatócsoport, akik azt találták, hogy ez a sétamódszer javíthatja az idősebb felnőttek szív- és érrendszeri egészségét és fizikai állapotát. Napjainkban a közösségi médiának köszönhetően ez a mozgásforma újra reflektorfénybe került.  

Japán séta a somogyi vidéken
A japán séta növeli az élet hosszát
Fotó: Végh László

A japán séta leírása

A tipikus japán séta rutinban három perc gyors tempójú séta és három perc lassabb, regenerálódó tempó váltakozik, összesen 30 percen át. De a gyors tempójú rész nem pusztán erőltetett séta, mert maximális erőfeszítést kell tenni. A magas intenzitású szakaszt tartják a kulcsnak. Ezek alatt a háromperces intervallumok alatt nagyjából a maximális pulzusszám 70–85 százalékán kell sétálni. Ha közben valaki mélyebben lélegzik, erőteljesebben mozognak a karjai, és csak rövid mondatokban tud beszélni, akkor jól csinálja.

Előnyök és hátrányok

Ugyanazokat az előnyöket nyújtja, mint a intenzívebb mozgásformák, csak kevesebb terhelést ró az ízületekre. Jót tesz hangulat javításának, a stressz csökkentésének és a kognitív képességek erősítésének. Tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik a „kék zónákban” élnek (vagyis hosszú életű közösségekben), részben a napi sétájuknak tulajdonítják hosszú életüket. 
Azok azonban, akik azt gyanítják, hogy ellenőrizetlen szív- és érrendszeri betegségekben szenvednek, esetleg súlyos hipertóniával vagy előrehaladott ízületi betegségekkel küzdenek, konzultáljanak orvosukkal, mielőtt beépítik ezt a módszert a rutinjukba.

A séta tempója összefüggésben lehet az élethosszal 

A séta tempója összefüggésben lehet az élethosszal is, erről Vass Bence kaposvári dietetikust és sportedzőt kérdeztük korábban.  
– Azt tudjuk, hogy a gyorsabb gyalogláshoz nagyobb izomtömeg kell, és az is ismert, hogy a nagyobb izomtömeg jobb életkilátásokkal kecsegtet – állapította meg. –  Ebből feltételezhető, hogy minél magasabb az életkora valakinek, feltehetően annál kisebb az izomtömege, emiatt lassabban gyalogol, és ez rosszabb életkilátásokkal párosulhat.
Idős korban is rendkívül fontos a mozgás, sőt a legfrissebb eredmények alapján arra jöttek rá, hogy a kardio mozgásformák mellett jó hatása van az ellenállással szemben végzett erősítő gyakorlatoknak is, tette hozzá. 


 

 

