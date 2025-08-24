Emberségből jeles – az összefogás ereje is megmutatkozott a játszótér felújítási ünnepségen

augusztus 24., vasárnap

Családi matinéval ünnepeltek Kaposváron. A felújított Szivárvány Játszótér átadó ünnepségéhez társult egy tanszeradomány gyűjtés is, ahol rengeteg hasznos dolog gyűlt össze a rászorulók részére.

Megújult a Szivárvány Játszótér

Fotó: Lang Róbert

Egy igazi családi matinéval ünnepelték Kaposváron a Szivárvány Játszótér felújítását. A civil összefogásnak köszönhetően pedig egy igazán szívmelengető kezdeményezést is csatoltak az ünnep mellé: tanszer adománygyűjtést rendeztek a szervezők. Így nemcsak a közkedvelt játszótér újult meg, de a rászoruló gyermekek iskolatáskája is megtelhetett új tanszerekkel. 

játszótér
Egy polgári összefogásnak köszönhetően nem csak a játszótér újult meg Kaposváron
Fotó: Lang Róbert

Civil szervezetek és egy kaposvári lakóközösség felajánlásainak köszönhetően rengeteg kisgyerek számára kezdődhet könnyebben a 2025/2026-os tanév. Tollak, füzetek, iskolaszerek és még játékok is kerültek az adományok közé. 

A közösség erejének köszönhetően nem csak az új játszótérnek örülhetnek a gyermekek

Az egész összefogás a játszótér felújításával kezdődött. – A Szivárvány Játszótér egy nagyon kedvelt tér a közösség életében, nagyon szeretnek ide járni a családok, de igencsak esedékes volt már annak felújítása. A játszótér teljesen megújult, ideértve a gyöngykavics borítást is, és minden olyan elemet kicseréltük, amit már felújítani sem lehetett. A felújítási munka egész nyáron át tartott, de mindig csak egy-egy részén dolgoztak, így nem kellett teljesen lezárunk azt. A munkálatok befejeződtek, így vasárnap délután hivatalosan is átadhattuk a teret a családoknak – mondta el Battyányi Norbert, önkormányzati képviselő.

A felújításnak köszönhetően a játszótér összes eleme megújult. 
Fotó: Lang Róbert

A Kaposvárimamik felhívására fogott gyűjtésbe Kaposvár Béke utcai lakóközössége, annak érdekében, hogy  a „Legyen öröm az iskolakezdés!” országos segélyprogram keretin belül eljuttassák a Kaposvári Karitásznak adományaikat. – A felhíváshoz nagyon sokan csatlakoztak. Civilszervezetek, mint például a Toponári Nyugdíjas Klub is, vagy vállalatok, mint a Kométa Zrt., de az MCC is komoly felajánlásokkal járult hozzá a gyűjtés sikerességéhez. Az egész dolog egy nagy polgári összefogás volt. És ez tényleg nagyon érezhető volt itt az átadó ünnepségen is, ahol még egy aszfaltrajzversenyt is rendeztek a szervezők – tette hozzá a képviselő.

Fotók: Lang Róbert

A felajánlásoknak köszönhetően új tollak, füzetek és egyéb iskolai tanszerek kerülhetnek a rászoruló gyermekek táskáiba, amit a Kaposvári Karitász fog eljuttatni számukra. Az adománygyűjtésre a tanszereken kívül sokan hoztak még játékokat is, ezzel is támogatva az összefogást, amivel még nagyobb öröm lehet az iskolakezdés.

 

 

