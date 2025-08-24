Emberségből jeles – az összefogás ereje is megmutatkozott a játszótér felújítási ünnepségen

Egy igazi családi matinéval ünnepelték Kaposváron a Szivárvány Játszótér felújítását. A civil összefogásnak köszönhetően pedig egy igazán szívmelengető kezdeményezést is csatoltak az ünnep mellé: tanszer adománygyűjtést rendeztek a szervezők. Így nemcsak a közkedvelt játszótér újult meg, de a rászoruló gyermekek iskolatáskája is megtelhetett új tanszerekkel.

Egy polgári összefogásnak köszönhetően nem csak a játszótér újult meg Kaposváron

Fotó: Lang Róbert

Civil szervezetek és egy kaposvári lakóközösség felajánlásainak köszönhetően rengeteg kisgyerek számára kezdődhet könnyebben a 2025/2026-os tanév. Tollak, füzetek, iskolaszerek és még játékok is kerültek az adományok közé.

A közösség erejének köszönhetően nem csak az új játszótérnek örülhetnek a gyermekek

Az egész összefogás a játszótér felújításával kezdődött. – A Szivárvány Játszótér egy nagyon kedvelt tér a közösség életében, nagyon szeretnek ide járni a családok, de igencsak esedékes volt már annak felújítása. A játszótér teljesen megújult, ideértve a gyöngykavics borítást is, és minden olyan elemet kicseréltük, amit már felújítani sem lehetett. A felújítási munka egész nyáron át tartott, de mindig csak egy-egy részén dolgoztak, így nem kellett teljesen lezárunk azt. A munkálatok befejeződtek, így vasárnap délután hivatalosan is átadhattuk a teret a családoknak – mondta el Battyányi Norbert, önkormányzati képviselő.

A felújításnak köszönhetően a játszótér összes eleme megújult.

Fotó: Lang Róbert

A Kaposvárimamik felhívására fogott gyűjtésbe Kaposvár Béke utcai lakóközössége, annak érdekében, hogy a „Legyen öröm az iskolakezdés!” országos segélyprogram keretin belül eljuttassák a Kaposvári Karitásznak adományaikat. – A felhíváshoz nagyon sokan csatlakoztak. Civilszervezetek, mint például a Toponári Nyugdíjas Klub is, vagy vállalatok, mint a Kométa Zrt., de az MCC is komoly felajánlásokkal járult hozzá a gyűjtés sikerességéhez. Az egész dolog egy nagy polgári összefogás volt. És ez tényleg nagyon érezhető volt itt az átadó ünnepségen is, ahol még egy aszfaltrajzversenyt is rendeztek a szervezők – tette hozzá a képviselő.