Ingatlan

Jó hatással van az Otthon Start Program az ingatlanpiacra

#Otthon Start Program#ingatlanpiac#ingatlan

Jó hatással van az Otthon Start Program az ingatlanpiacra. Országosan nemhogy nem nőttek a megjósolt 20 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a programba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek. Ugyanakkor vannak olyan vidéki települések és kerületek, ahol nőttek az árak, de olyanok is, ahol csökkentek. Az az eladó, aki túláraz, kiesik a programból, hiszen a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat.  

 

