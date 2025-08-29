Ingatlan
1 órája
Jó hatással van az Otthon Start Program az ingatlanpiacra
Jó hatással van az Otthon Start Program az ingatlanpiacra. Országosan nemhogy nem nőttek a megjósolt 20 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a programba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek. Ugyanakkor vannak olyan vidéki települések és kerületek, ahol nőttek az árak, de olyanok is, ahol csökkentek. Az az eladó, aki túláraz, kiesik a programból, hiszen a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre