Fogyasztás
4 órája
Jó lenne 1-2 tócsni, utazz vonattal a Balatonra
Idén nyáron közel 35 ezren fogyasztottak ételt vagy italt a balatoni InterCityken, ahol a főszezonban már napi 32 járaton érhető el a MÁV Utasellátó szolgáltatása. A népszerűségi listát a kínálatban a hot dog, a hamburger és a sör vezeti, de az idei újdonság, a tócsni is dobogós lett.
