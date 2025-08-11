Jó lenne 1-2 tócsni, utazz vonattal a Balatonra

Idén nyáron közel 35 ezren fogyasztottak ételt vagy italt a balatoni InterCityken, ahol a főszezonban már napi 32 járaton érhető el a MÁV Utasellátó szolgáltatása. A népszerűségi listát a kínálatban a hot dog, a hamburger és a sör vezeti, de az idei újdonság, a tócsni is dobogós lett.