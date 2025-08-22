Súlyos százezrekbe fájhat a jogosítvány visszaszerzése, jobb ha ezeket a hibákat nem követed el!

Nem is gondolnánk, micsoda procedúra a bevont jogosítvány visszaszerzése. Nemcsak holmi kis továbbképzés és nem is két forint az ára. Ahhoz, hogy valakinek bevonják a jogosítványát elég sokszor kell ”rossz fát tenni a tűzre” és ugyanígy annak visszaszerzéséért is keményen meg kell dolgoznia. Nem beszélve arról, milyen mélyen is kell a pénztárcájába nyúlnia. Mutatjuk miért veszik el a jogsid, és mibe kerül azt visszaszerezni.

Könnyen veszítheted el, de annál nehezebben szerezheted vissza a jogosítványt

Fotó: Lang Róbert

Magyarországon nem ritka jelenség, hogy valakinek bevonják a jogosítványát ittas vezetés vagy mások biztonságának veszélyeztetése miatt. Bár a legtöbb autós igyekszik betartani a szabályokat, a statisztikák azt mutatják, hogy minden évben több ezer esetben kerül sor a vezetői engedély bevonására. Amikor pedig ez megtörténik, akkor van a bajban a sofőr: mikor, hogyan és mennyiért kaphatja vissza bevont jogosítványát?

Miért vehetik el a jogosítványt?

Magyarországon több oka is lehet annak, hogy valakitől elvegyék a jogosítványát, és ezek általában a közlekedésbiztonság védelmét szolgálják.

Ittas vagy bódult állapotban történő vezetés

Ha a járművezető alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezet, akár már a helyszínen elvehetik tőle a jogosítványát. Ez különösen olyan esetekben fordul elő, amikor a légalkoholszint vagy a kábítószer jelenléte egyértelműen bizonyított. Bűncselekménynek minősül, ha valaki vezetés közben ilyen állapotban járművet használ — ilyenkor a Büntető Törvénykönyv (Btk.) alapján eltiltható a járművezetéstől, akár kötelezően is.

Súlyos vagy ismételt közlekedési szabálysértések, baleset okozása

Súlyos szabálysértés – mint például piros lámpán való áthaladás, elsőbbség meg nem adása – vagy baleset okozása esetén a hatóság eljárást indíthat, mely keretében bevonhatják a jogosítványt. Ha kifejezetten balesetet okozott valaki, különösen ha súlyos következményei voltak (sérülés vagy halál), az eljárás automatikusan vezethet a jogosítvány elvételéhez.

A közlekedési előéleti pontrendszer szerinti ponttúllépés

Magyarországon működik az úgynevezett közlekedési előéleti pontrendszer, amely szerint bizonyos közlekedési szabálysértések – akár kisebbektől az egészen súlyosakig – különféle pontokkal járnak. Amint valaki eléri a 18 büntetőpontot, eljárás indul a jogosítványának bevonására.

Rendkívül súlyos esetben a pontrendszerben szereplő pontok akár 9–11 pontig is emelkedhetnek (például gondatlan vagy szándékos bűncselekmény esetén). Egyes esetek, mint a cserbenhagyás vagy közúti veszélyeztetés, különösen magas pontszámmal büntetendők (akár 11 pont).