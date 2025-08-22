2 órája
Súlyos százezrekbe fájhat a jogosítvány visszaszerzése, jobb ha ezeket a hibákat nem követed el!
Becsúszott egy-két nem kívánatos hiba pont és ugrott a vezetői engedélyed? Mutatjuk, mennyi idő alatt és mennyi pénzért tudod visszaszerezni a jogosítványt!
Ha elveszik a jogosítványodat, sokat kell azért csengetned, hogy vissza kaphasd
Fotó: Lang Róbert
Nem is gondolnánk, micsoda procedúra a bevont jogosítvány visszaszerzése. Nemcsak holmi kis továbbképzés és nem is két forint az ára. Ahhoz, hogy valakinek bevonják a jogosítványát elég sokszor kell ”rossz fát tenni a tűzre” és ugyanígy annak visszaszerzéséért is keményen meg kell dolgoznia. Nem beszélve arról, milyen mélyen is kell a pénztárcájába nyúlnia. Mutatjuk miért veszik el a jogsid, és mibe kerül azt visszaszerezni.
Magyarországon nem ritka jelenség, hogy valakinek bevonják a jogosítványát ittas vezetés vagy mások biztonságának veszélyeztetése miatt. Bár a legtöbb autós igyekszik betartani a szabályokat, a statisztikák azt mutatják, hogy minden évben több ezer esetben kerül sor a vezetői engedély bevonására. Amikor pedig ez megtörténik, akkor van a bajban a sofőr: mikor, hogyan és mennyiért kaphatja vissza bevont jogosítványát?
Miért vehetik el a jogosítványt?
Magyarországon több oka is lehet annak, hogy valakitől elvegyék a jogosítványát, és ezek általában a közlekedésbiztonság védelmét szolgálják.
Ittas vagy bódult állapotban történő vezetés
Ha a járművezető alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezet, akár már a helyszínen elvehetik tőle a jogosítványát. Ez különösen olyan esetekben fordul elő, amikor a légalkoholszint vagy a kábítószer jelenléte egyértelműen bizonyított. Bűncselekménynek minősül, ha valaki vezetés közben ilyen állapotban járművet használ — ilyenkor a Büntető Törvénykönyv (Btk.) alapján eltiltható a járművezetéstől, akár kötelezően is.
Súlyos vagy ismételt közlekedési szabálysértések, baleset okozása
Súlyos szabálysértés – mint például piros lámpán való áthaladás, elsőbbség meg nem adása – vagy baleset okozása esetén a hatóság eljárást indíthat, mely keretében bevonhatják a jogosítványt. Ha kifejezetten balesetet okozott valaki, különösen ha súlyos következményei voltak (sérülés vagy halál), az eljárás automatikusan vezethet a jogosítvány elvételéhez.
A közlekedési előéleti pontrendszer szerinti ponttúllépés
Magyarországon működik az úgynevezett közlekedési előéleti pontrendszer, amely szerint bizonyos közlekedési szabálysértések – akár kisebbektől az egészen súlyosakig – különféle pontokkal járnak. Amint valaki eléri a 18 büntetőpontot, eljárás indul a jogosítványának bevonására.
Rendkívül súlyos esetben a pontrendszerben szereplő pontok akár 9–11 pontig is emelkedhetnek (például gondatlan vagy szándékos bűncselekmény esetén). Egyes esetek, mint a cserbenhagyás vagy közúti veszélyeztetés, különösen magas pontszámmal büntetendők (akár 11 pont).
Egészségügyi alkalmatlanság
Amennyiben egy vezető olyan egészségügyi állapotban van — például szem-, hallásprobléma, epilepszia, szívbetegségek –, amely akadályozza a biztonságos vezetést, az orvos vagy a hatóság javasolhatja jogosítványa visszavonását.
Hogyan kaphatjuk vissza a jogosítványt?
– Azokban az esetekben, ha valaki közlekedési szabálysértést, bűncselekményt követett el, illetve ha a közúti közlekedés előéleti pontjainak száma elérte a 18-at és ezért vonták be jogosítványát, utánképzésen kell részt vennie ahhoz, hogy vissza kaphassa bevont jogosítványát. Az utánképzés feltárással kezdődik, amely során szakemberek mérik fel a sofőr KRESZ tudását, járművezetési technikáját és kultúráját, valamint pszichológiai állapotát. Ezeket együttesen mérlegelve egy kijelölt feltáró team dönt arról, hogy az érintettnek a 7 program típus közül melyiket vagy melyikeket kell teljesítenie. Az utánképzési programokra történő besorolásánál minden esetben a legfontosabb szempont az, hogy mely program elvégzése segítené a legjobban a jelentkező visszailleszkedését a közúti forgalomba – mondta el Vass Tamás, csokonyavisontai származású gépjárművezető szakoktató.
- Elméleti foglalkozás (KRESZ-frissítés)
Tartalom: A közlekedési szabályokkal kapcsolatos tudás megújítása elméleti formában.
Időtartam: 2×3 óra, elméleti vizsgával zárul.
- Gyakorlati vezetési foglalkozás
Tartalom: Vezetési készségek fejlesztése, különösen azoknak, akik hosszabb ideig nem vezettek.
Időtartam: 7 óra (4 foglalkozás), gyakorlati vizsgával zárul.
- A közlekedési szabályok betartására fókuszáló foglalkozás
Tartalom: A szabálykövetés és a közlekedési kultúra erősítése.
Időtartam: 12 óra (2 foglalkozás).
- Magatartásformálás
Tartalom: A közlekedői viselkedés és hozzáállás átalakítása, megerősítése.
Időtartam: 25 óra (5 foglalkozás).
- „Enyhén ittas vezetők” programja
Tartalom: Kifejezetten az enyhébb alkoholos szabályszegések kezelésére szolgál.
Időtartam: 7 óra. Megjegyzés: önállóan nem végezhető, más programmal kiegészítendő.
- „Közepesen ittas vezetők” programja
Tartalom: Alaposabb beavatkozás az alkoholhoz kötődő szabálysértések esetén.
Időtartam: 15 óra (3 foglalkozás).
- „Súlyosan vagy visszatérően ittas vezetők” programja
Tartalom: A legsúlyosabb alkoholproblémás esetek kezelése.
Időtartam: 25 óra (5 foglalkozás)
Mennyibe is fáj a jogosítvány visszaszerzése?
Nem elég, hogy hosszú-hosszú hónapokig is eltarthat az egyes programokon való részvétel, de még mélyen a zsebbe is kell nyúlni az elvégzésünkhöz. A feltárás összege 45 800 forint, amit minden, a fentebb felsorolt körülmények között jogosítványt elvesztőnek ki kell fizetnie, mielőtt bármilyen oktatáson részt venne. Aztán programonként más és más összeggel kell számolnunk:
1. program 62 100 forint
2. program 131 900 forint
3. program 143 900 forint
4. program 227 800 forint
5. program 72 200 forint
6. program 143 900 forint
7. program 227 800 forint
A programok elvégeztél pedig jönnek a vizsgadíjak, a KRESZ vizsga ha elsőre nem sikerül 11 400 forint, majd a forgalmi vizsga, ami ha szintén nem sikerül elsőre 26 200 forintot kóstál.
Mindezeket összeadva, jobban járunk, ha betartjuk a szabályokat és nem járunk a tilosban, ha autóvezetésről van szó.