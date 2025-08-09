Ha így rollerezel és nincs jogsid, akkor egy darabig nem is lesz

Vannak ugyanis olyan kevésbé ismert helyzetek is, amelyek komoly következményekkel járhatnak, akár a jogosítvány elvesztését is eredményezhetik. Összegyűjtöttük a legfontosabb eseteket, amikor a rendőrség akár el is tilthat a vezetéstől – még akkor is, ha nem gondolnád.

Jogosítvány veszélyben: apró hibák, komoly következmények

A jogosítvány nem örök életű – ezeket a hibákat kerüld el

Ittas e-rollerezés is járhat jogsi bevonással

Az elektromos rollerek rohamos terjedésével sokan választják ezeket a járműveket például hazafelé a kocsmából. Pedig a szabályok egyértelműek: alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem vehet részt a közúti forgalomban. Bár az e-rollerhez nem szükséges jogosítvány, ha ittasan használjuk, az már jogi következményeket von maga után. Itthon az ügyészség szerint az ittas elektromos rollerezés bűncselekménynek minősül, és akár el is vehetik a jogosítványodat, ha van.

Vészfékezés – veszélyeztetés, ami büntethető

Bizonyára sokan találkoztak már azzal a bosszantó jelenséggel, amikor egy előző autós hirtelen, indokolatlanul vészfékez. Ez nemcsak bosszantó, hanem komoly jogi következményekkel is járhat. A vészfékezés ugyanis közúti veszélyeztetésnek számít, hiszen mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. A rendőrség ilyen esetben már akkor is eljárhat, ha nem történik ütközés, csak a veszélyhelyzet áll fenn.

Sok szabálytalanság = elvett jogosítvány

Nem csak egy súlyos szabálysértés miatt vonhatják be a jogosítványt, hanem az összegyűlt büntetőpontok miatt is. Fontos tudni, hogy súlyosabb közlekedési bűncselekmények, mint például az ittas vezetés, a cserbenhagyás vagy a közúti veszélyeztetés is pontot érnek. Két ilyen súlyos vétség máris a jogosítvány bevonásához vezet.

Akinek nem világos, hogy éppen hány pontja van, az az Ügyfélkapun keresztül ingyenesen tájékoztatást kérhet.

Elsőbbségadás elmulasztása a gyalogosátkelőnél akár hosszú távú eltiltást is vonhat maga után

A gyalogosok elsőbbségének megadása kiemelten fontos szabály. Többször fordult már elő, hogy egy sofőr nem adott elsőbbséget a zebrán áthaladó gyalogosnak, és ezért nemcsak pénzbírságot kapott, hanem akár el is tiltották a vezetéstől. Az autósoknak minden esetben meg kell állniuk a gyalogosátkelőhely előtt.