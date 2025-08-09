Ha így rollerezel és nincs jogsid, akkor egy darabig nem is lesz

augusztus 10., vasárnap

Sokan úgy gondolják, hogy csak súlyos baleset vagy komoly szabálysértés miatt veszíthetik el a jogosítványukat. A valóság azonban az, hogy a jogosítvány röppenhet olyan manőverek esetén is, amelyekről nem is gondolnád.

Vannak ugyanis olyan kevésbé ismert helyzetek is, amelyek komoly következményekkel járhatnak, akár a jogosítvány elvesztését is eredményezhetik. Összegyűjtöttük a legfontosabb eseteket, amikor a rendőrség akár el is tilthat a vezetéstől – még akkor is, ha nem gondolnád.

Jogosítvány veszélyben: apró hibák, komoly következmények
A jogosítvány nem örök életű – ezeket a hibákat kerüld el

Ittas e-rollerezés is járhat jogsi bevonással

Az elektromos rollerek rohamos terjedésével sokan választják ezeket a járműveket például hazafelé a kocsmából. Pedig a szabályok egyértelműek: alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem vehet részt a közúti forgalomban. Bár az e-rollerhez nem szükséges jogosítvány, ha ittasan használjuk, az már jogi következményeket von maga után. Itthon az ügyészség szerint az ittas elektromos rollerezés bűncselekménynek minősül, és akár el is vehetik a jogosítványodat, ha van.

 

Vészfékezés – veszélyeztetés, ami büntethető

Bizonyára sokan találkoztak már azzal a bosszantó jelenséggel, amikor egy előző autós hirtelen, indokolatlanul vészfékez. Ez nemcsak bosszantó, hanem komoly jogi következményekkel is járhat. A vészfékezés ugyanis közúti veszélyeztetésnek számít, hiszen mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. A rendőrség ilyen esetben már akkor is eljárhat, ha nem történik ütközés, csak a veszélyhelyzet áll fenn. 

Sok szabálytalanság = elvett jogosítvány

Nem csak egy súlyos szabálysértés miatt vonhatják be a jogosítványt, hanem az összegyűlt büntetőpontok miatt is. Fontos tudni, hogy súlyosabb közlekedési bűncselekmények, mint például az ittas vezetés, a cserbenhagyás vagy a közúti veszélyeztetés is pontot érnek. Két ilyen súlyos vétség máris a jogosítvány bevonásához vezet.

  • Akinek nem világos, hogy éppen hány pontja van, az az Ügyfélkapun keresztül ingyenesen tájékoztatást kérhet.

 

Elsőbbségadás elmulasztása a gyalogosátkelőnél akár hosszú távú eltiltást is vonhat maga után

A gyalogosok elsőbbségének megadása kiemelten fontos szabály. Többször fordult már elő, hogy egy sofőr nem adott elsőbbséget a zebrán áthaladó gyalogosnak, és ezért nemcsak pénzbírságot kapott, hanem akár el is tiltották a vezetéstől. Az autósoknak minden esetben meg kell állniuk a gyalogosátkelőhely előtt.

– Első helyen az ittas vezetést ellenőrzik, de ha bizonyítottan a mobiltelefon használata áll a baleset okozásának hátterében, a hatóságok a vezetői engedély bevonását is kezdeményezhetik. Pontok összegyűjtésével még könnyebben repülhet a jogsi. Jogosítványvesztéshez vezet, ha valaki ittas állapotban használ biciklit vagy rollert és úgy okoz balesetet. Ugyan általában a rolleresek fiatalok, akiknek még nincs jogosítványuk, viszont, ha olyan jellegű a büntetésük, akkor bekorlátozhatják, és későbbre tolhatják a vizsgaidőpont. Jellemző, hogy ha valakit ittas vezetésen érnek személyautóval, és motorra is van érvényes jogosítványa, akkor azt a kategóriát is bevonhatják – mondta el nekünk Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke.

 

Ha valakit hat hónapnál hosszabb időre eltiltanak, a jogosítvány visszaszerzéséhez előírt utánképzésen kell részt vennie, majd sikeres vizsgát kell tennie. 

 

 

