Jön a front: heves zivatarra is van esély, ne vágjon át a napsütés!

– Átalakulóban van a kontinens időjárása: ugyanis kimélyült az a mediterrán ciklon, amelyet az olasz kollégák a Lukas névvel illettek – közölte szerdán a HungaroMet Zrt. – A légörvény északkelet felé veszi útját, miközben délnyugat-északkeleti irányban egy hosszan elnyúló frontzóna élesedik ki. A ciklon az olaszoknál komolyabb zivatarokat, nagy méretű jégesőt, villámárvizeket okozhat.

Arra is felhívták a figyelmet: mi itthon az egész folyamatból napközben semmit nem fogunk észrevenni. Estétől hazánk északnyugati felén nő a zápor, zivatar kialakulási esélye, de éjfélig még kevés helyen valószínűek csapadékgócok.

– Holnap a frontzóna és a ciklon együttese már térségünkben lesz, délutántól egyre több helyen készülhetünk záporra, zivatarra – számoltak be. – Késő délutántól, estétől pedig már heves zivatarra is van esély az ország déli felén. Emiatt 2. fokú, narancs figyelmeztetés érvényes Somogytól Csongrádig.