Somogyi Nyugdíjasok

Nem olyan mint egy nagyváros, mégis fejlődik

2005-ben kapott városi rangot Kadarkút, amelyre kétnapos rendezvénysorozattal emlékeztek a hét végén.

Varga László

A pénteki nap kiemelkedő eseménye volt az ünnepélyes képviselő-testületi ülés, amelynek megnyitóján a helyi asszonykórus nívós műsorral lepte meg a részvevőket. Ezt követően Verkman József egykori és Karsai József jelenlegi polgármester a várossá válás körülményeiről és az eltelt időszakról adott tájékoztatót. Elhangzott, hogy bár Kadarkútnak nincsenek a nagyvárosokra jellemző ismérvei, a település komoly fejlődésen ment keresztül: számos vállalkozó dolgozik itt, középiskolája van, a szakképző- és szakiskolában cukrász, szakács és vendéglátós képzés zajlik, új városháza, családsegítő központ, orvosi rendelő, egészségház és mentőállomás épült. A volt tűzoltószertár katasztrófavédelmi központ lett, megújult a művelődési ház és az Akác vendéglő. 

 

A beszámolók után Biró Norbert, Somogy közgyűlésének elnöke vármegye zászlót ajándékozott Kadarkútnak, Karsai József pedig valamennyi részvevőnek, köztük a rendszerváltás utáni képviselőknek emlékplakettet adományozott. Még az ülés előtt avatták fel a néhai Teremi József iskolaigazgató emléktábláját, majd Kiss Péter harmonika-művész adott koncertet a református templomban és fiatal alkotók kiállítása nyílt a művelődési házban. 

Másnap került sor a Kadarkút polgáraiért és a Pro Urbe díj átadása - az előbbit Horváth Ferencné és Kercsó Csaba, míg az utóbbit Szászfalvi László kapta -, és egyéb programok sokasága tette teljessé az ünneplést.

 

