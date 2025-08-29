Különös páros sétált végig Kaposvár utcáin

Történt még 2007-ben, hogy Kaposvár lakói szokatlan látványnak lehettek tanúi: Pécsi Tibor, a helyi terrárium vezetője úgy döntött, megsétáltatja egyik kedvencét – egy termetes kajmánt. A jelenet inkább emlékeztetett egy bohém cirkuszi produkcióra, mint hétköznapi parkbéli sétára. Pokróc a fejre, damil a szájra, némi tréfás szóváltás, majd indulhatott is a különös páros.

Pécsi Tibor maga alá illesztette, párnának használta a kajmánt

Fotó: Lang Róbert

Napfürdőzve heverészett a kajmán a közeli parkban

A város lakói hitetlenkedve figyelték, ahogy a férfi a közeli parkba viszi a kétméteres hüllőt, amely hol napfürdőzve heverészett a fűben, hol idegesen kapta fel a fejét a közel merészkedő bámészkodókra. A gyerekek tátott szájjal, a felnőttek riadt tekintettel állták körül a szokatlan „sétáltatást”.

Kajmán séta közben - Fotó: Lang Róbert

Pécsi Tibor azonban teljes nyugalommal ült le kedvence mellé, mintha csak a strandon lenne, sőt, a kajmán fejét még párnaként is használta egy rövid időre. A látványos akció persze főleg a sajtónak szólt, mégis legendává vált a városban: kevesen felejtik el azt a napot, amikor egy kajmán vonult végig Kaposvár utcáin.

Vége a sétának - Fotó: Lang Róbert

Bár a sétából végül a terráriumba való visszatérés lett, az emlék máig élénken él azokban, akik szemtanúi voltak. Hiszen nem mindennap történik meg, hogy valaki a parkban nem kutyát vagy macskát, hanem egy kajmánt vezet pórázon.