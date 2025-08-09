Kalapács és Vikidál is színpadra lépett a rocklegendák közt Nagybajomban 

Csik László ötletgazda hívta meg először a híres rocklegendákat Nagybajomba, akkor még a saját házához. A második alkalommal azonban már kicsinek bizonyult az udvar, ezért az önkormányzat jóváhagyásával a város területén tartották meg a harmadik koncertet, most pedig Rudán Joe összehozta rockos barátait és negyedik alkalommal is színpadra álltak és megörvendeztették dalaikkal a népes közönséget. Nagy tapsot kaptak a fellépők: Rudán Joe és a Band, Kalapács József, Vikidál Gyula, Homonyik Sándor és Vadkerti Imre.

Rocklegendák a nagybajomi színpadon Fotó: Györke József