Tenyérnyi lyukakat vágtak a házfalakba a kamionosok – hiába a tüntetés és az útlezárás

Az idős férfi kerékpárjának csomagtartójára egy műanyag hordót kötözött, és rutinosan tekert szerdán délelőtt, miközben a kamionok kerülgették a darányi főúton. Wágner Béla nem fél, hogy elsodorják, hiszen megszokta a már a nehézgépjárművek jelenlétét. Amit viszont nem tudnak megszokni az utca lakói, az az, hogy a házaik tönkremennek a rázkódástól.

Kamionok robognak át a falun Fotó: Muzslay Péter

A kamionoktól repednek a házak

– Az ablakot ki kellett cserélnem – mutatta a portája utcafronti részét Horváth Attila. – Az utat most megcsinálták, de előtte iszonyatos volt. Három évente kell tataroznom a házat, az kicsit sok...

Agyag Éva házának falán tenyérnyi lyuk tátong, könnyedén belefér egy kézfej.

– Hiába csinálunk bármit, ez a mi szerencsétlenségünk – panaszolta az idős asszony. – Áldatlan állapotok ezek. Ha egymás után több kamion megy, csak úgy reng a ház. Az a sárga ház is reped, ahol felújították mellette, ott is. 15 éve ígérik az elkerülőutat, de nem készül el. Ha legalább forgalomlassító szigeteket építenének, akkor lassabban haladnának a kamionosok. Nem mondom, a rendőrség jön, de nem lehetnek ott éjjel-nappal. Ha rendőrt látnak, rálépnek a fékre, de különben száguldanak. Sok a német, horvát, román kamionos, csak kárt hagynak maguk mögött.