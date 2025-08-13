augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Míg le nem omlanak?

1 órája

Tenyérnyi lyukakat vágtak a házfalakba a kamionosok – hiába a tüntetés és az útlezárás

Címkék#Árpád utca#Közút#ház

A darányiak tüntettek, forgalomszámlálást kértek, sőt egyszer le is zárták az utat a sok kamion miatt. A házak azonban tovább repednek. Tenyérnyi lyukakat vágtak a házfalakba a kamionosok.

Kovács Gábor László
Tenyérnyi lyukakat vágtak a házfalakba a kamionosok – hiába a tüntetés és az útlezárás

Az idős férfi kerékpárjának csomagtartójára egy műanyag hordót kötözött, és rutinosan tekert szerdán délelőtt, miközben a kamionok kerülgették a darányi főúton. Wágner Béla nem fél, hogy elsodorják, hiszen megszokta a már a nehézgépjárművek jelenlétét. Amit viszont nem tudnak megszokni az utca lakói, az az, hogy a házaik tönkremennek a rázkódástól.

Kamionok robognak át a falun Fotó: Muzslay Péter
Kamionok robognak át a falun Fotó: Muzslay Péter   

A kamionoktól repednek a házak  

– Az ablakot ki kellett cserélnem – mutatta a portája utcafronti részét Horváth Attila. – Az utat most megcsinálták, de előtte iszonyatos volt. Három évente kell tataroznom a házat, az kicsit sok...

 

Agyag Éva házának falán tenyérnyi lyuk tátong, könnyedén belefér egy kézfej.
– Hiába csinálunk bármit, ez a mi szerencsétlenségünk – panaszolta az idős asszony. – Áldatlan állapotok ezek. Ha egymás után több kamion megy, csak úgy reng a ház. Az a sárga ház is reped, ahol felújították mellette, ott is. 15 éve ígérik az elkerülőutat, de nem készül el. Ha legalább forgalomlassító szigeteket építenének, akkor lassabban haladnának a kamionosok. Nem mondom, a rendőrség jön, de nem lehetnek ott éjjel-nappal. Ha rendőrt látnak, rálépnek a fékre, de különben száguldanak. Sok a német, horvát, román kamionos, csak kárt hagynak maguk mögött. 

Tenyérnyi lyukakat vágtak a házfalakba a kamionosok – hiába a tüntetés és az útlezárás

Fotók: Muzslay Péter

 

Egyszer már tüntettek a kamionok ellen

Még 2018-ban egy órán keresztül forgalomlassító akciót tartottak darányi civilek, hogy a településen áthaladó nagy kamionforgalomra felhívják a figyelmet. Ennek eredménye egy útfelújítás lett, de a kamionok nem lettek kevesebben. A házak meg tovább repedtek. 

– A 6-os számú főúton továbbra is tart a nagy kamionforgalom, de a darányi belterületi szakaszt tavaly ősszel felújította a Közút, sőt a régi kérésünknek megfelelően az Árpád utca felőli részt is – mondta Villányi László polgármester. – Az útburkolat tehát rendben van, de hogy a kamionosok betartják-e a szabályokat, az más kérdés. A rendőség fokozottan ellenőriz erre, gyakran mérnek.  

Mindenkinek igazolnia kell a panasza jogosságát 

A kamionok terhelése csökkent ugyan az útfelújítás után, de a darányi útszakaszt valamikor nem ekkora forgalomra szánták. A probléma az IFOR-időszaktól kezdve végigkíséri a település életét napjainkig, magyarázta a polgármester. A kamionosok akkor tudnak majd másfelé menni, ha a Pécsre vezető gyorsforgalmi út megépül, amit terveznek jelenleg, de a kivitelezésről még nem értesültek. A házak valóban repednek, de hogy a közlekedés okozza-e vagy az idős épületek állapota, azt nem tudni. A panaszosoknak azt javasolta, hogy károsultként kárigényt nyújtsanak be a Közútnak, de megalapozottan, tényekkel alátámasztottan, ami igazolja az állításukat. Az erről szóló leveleket segít megfogalmazni az önkormányzat, tette hozzá.      

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu