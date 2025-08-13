28 perce
Tenyérnyi lyukakat vágtak a házfalakba a kamionosok – hiába a tüntetés és az útlezárás
A darányiak tüntettek, forgalomszámlálást kértek, sőt egyszer le is zárták az utat a sok kamion miatt. A házak azonban tovább repednek. Tenyérnyi lyukakat vágtak a házfalakba a kamionosok.
Az idős férfi kerékpárjának csomagtartójára egy műanyag hordót kötözött, és rutinosan tekert szerdán délelőtt, miközben a kamionok kerülgették a darányi főúton. Wágner Béla nem fél, hogy elsodorják, hiszen megszokta a már a nehézgépjárművek jelenlétét. Amit viszont nem tudnak megszokni az utca lakói, az az, hogy a házaik tönkremennek a rázkódástól.
A kamionoktól repednek a házak
– Az ablakot ki kellett cserélnem – mutatta a portája utcafronti részét Horváth Attila. – Az utat most megcsinálták, de előtte iszonyatos volt. Három évente kell tataroznom a házat, az kicsit sok...
Agyag Éva házának falán tenyérnyi lyuk tátong, könnyedén belefér egy kézfej.
– Hiába csinálunk bármit, ez a mi szerencsétlenségünk – panaszolta az idős asszony. – Áldatlan állapotok ezek. Ha egymás után több kamion megy, csak úgy reng a ház. Az a sárga ház is reped, ahol felújították mellette, ott is. 15 éve ígérik az elkerülőutat, de nem készül el. Ha legalább forgalomlassító szigeteket építenének, akkor lassabban haladnának a kamionosok. Nem mondom, a rendőrség jön, de nem lehetnek ott éjjel-nappal. Ha rendőrt látnak, rálépnek a fékre, de különben száguldanak. Sok a német, horvát, román kamionos, csak kárt hagynak maguk mögött.
Tenyérnyi lyukakat vágtak a házfalakba a kamionosok – hiába a tüntetés és az útlezárásFotók: Muzslay Péter
Egyszer már tüntettek a kamionok ellen
Még 2018-ban egy órán keresztül forgalomlassító akciót tartottak darányi civilek, hogy a településen áthaladó nagy kamionforgalomra felhívják a figyelmet. Ennek eredménye egy útfelújítás lett, de a kamionok nem lettek kevesebben. A házak meg tovább repedtek.
– A 6-os számú főúton továbbra is tart a nagy kamionforgalom, de a darányi belterületi szakaszt tavaly ősszel felújította a Közút, sőt a régi kérésünknek megfelelően az Árpád utca felőli részt is – mondta Villányi László polgármester. – Az útburkolat tehát rendben van, de hogy a kamionosok betartják-e a szabályokat, az más kérdés. A rendőség fokozottan ellenőriz erre, gyakran mérnek.
Mindenkinek igazolnia kell a panasza jogosságát
A kamionok terhelése csökkent ugyan az útfelújítás után, de a darányi útszakaszt valamikor nem ekkora forgalomra szánták. A probléma az IFOR-időszaktól kezdve végigkíséri a település életét napjainkig, magyarázta a polgármester. A kamionosok akkor tudnak majd másfelé menni, ha a Pécsre vezető gyorsforgalmi út megépül, amit terveznek jelenleg, de a kivitelezésről még nem értesültek. A házak valóban repednek, de hogy a közlekedés okozza-e vagy az idős épületek állapota, azt nem tudni. A panaszosoknak azt javasolta, hogy károsultként kárigényt nyújtsanak be a Közútnak, de megalapozottan, tényekkel alátámasztottan, ami igazolja az állításukat. Az erről szóló leveleket segít megfogalmazni az önkormányzat, tette hozzá.