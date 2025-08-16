„Tartassa be a törvényt a rendőrség, de ez képtelenség..." Hiába tiltakoznak a dunántúli faluban

Egy hatalmas kamion dübörögve rohant a falun át, ez már megszokott jelenség Ladon.

Kamion robog a ladi templom mellett Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Még többen lettek a kamionosok

– Nemrég költöztünk ide, de nem tudom megszokni a sok kamiont – mondta az arra bicikliző Fejér Krisztina. – Leginkább hajnalban dübörögnek, mindig felébredek rá, mert közel az ablak.

– Átmenő falu lettünk, bele kell törődnünk – mondta Stix Tamás, aki maga is aláírta a petíciót. – Amióta felújították az utat, még többen jönnek a kamionosok, megkerülni nem akarják a települést. A tiltó táblát sem akarják visszatenni a hatóságok. Bízunk abban, hogy végül eredményre vezet a tiltakozás, majd kiforrja magát a helyzet.

A tiltakozást a legtöbben aláírták

Egy hónapon belül szinte mindenki aláírta a petíciót a 535 fős faluban. Elküldték a hatóságnak, és a közútkezelő volt náluk forgalmat számlálni, mondta a polgármester.

– A törvény egyértelműen kimondja, hogy a 2,5 tonnánál nehezebb járművekkel nem lehet főúton kívül közlekedni – érvelt Pirosné Tamás Krisztina. – A Közútnál arra alapoznak, hogy tartassa be a törvényt a rendőrség, de ez képtelenség, mert a kamionosok úgy jönnek erre, hogy leadják egymásnak a drótot, és ha ellenőrzés van, akkor másfelé fordulnak. Igazán nem találni megoldást...

A Közút felügyeletnek is ki kellene jönnie többször, fűzte hozzá.

– Mi azt kértük, hogy újra tegyék ki a 20 tonnás kamionokra a tiltó táblát, mert annak volt visszatartó ereje – folytatta a polgármester. – Azt a választ kaptuk, hogy a törvényi változások miatt ez nem indokol. Most totyorgunk, mert folyamatban van az ügy a minisztériumnál, a kormányhivatalhoz is elküldtem a panaszt, de mindenki a közútkezelőre hárítja az intézkedést

A ladi házak régóta repednek, sőt a templom is károsodott, ám az épületet nemrég felújították, de így aggódnak, hogy túl közel megy a kamionforgalom a támfalhoz, és újra megrepedhet a templom fala. Hiába van kirakva a faluban 40 km/órás közlekedési tábla, azt csak ajánlásnak veszik a kamionosok, állította a polgármester, és megerősítette: amióta felújították az utat, így gyorsabb a forgalom, csak úgy döngenek át a kamionok főként a hajnali órákban.