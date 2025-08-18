1 órája
Csajok a csúcson: ezeknek a nőknek már kevés a 8 tonnás kamion, repülőket akarnak cibálni
A dél-somogyi csajok most sem adták magukat könnyen. A csokonyavisontai és barcsi kamionhúzók Kadarkúton is megmutatták, mitől döglik a légy.
Egy 8,2 tonnás kamiont ráncigáltak az erős emberek Kadarkúton a Sétarepülős hétvégén, ahol a csokonyai csajok megint megmutatták: nincs ellenfelük a vármegyében. Az izomdüllesztés ezúttal is kortalan volt, a legidősebb kamionhúzó egy 61 éves férfi volt, aki mind egyéni, mind pedig páros kamionhúzásban is kipróbálta magát.
Gorján Gábor és csapata nem adja könnyet magát, ha megjelennek Somogy bármely pontján, ott kő kövön nem marad. Ezúttal a kadarkúti Sétarepülős hétvégére kapott meghívást a csapat, ahol természetesen a helyi erők is megmérettették magukat. A verseny olyan jól sikerült, hogy a szervező – Gorján Gábor – már most azon töri a fejét, hogy jövőre nem kamionokat, hanem repülőgépeket kellene húznia a versenyzőknek.
A kamionhúzó csajok elől senki sem menekül
A szombati kadarkúti Sétarepülős hétvégén nemcsak repülőket, de erős embereket is csodálhattak az eseményre érkezők. Gorján Gábor keze még ideáig is elért, pontosabban, egyik versenyzője, Győre Melinda segítségének köszönhetően sikerült kamionhúzó számait megismertetnie a kadarkúti közönséggel is.
– Melinda többször járt már nálunk kamionhúzó versenyeinken, és úgy gondolta, hogy Kadarkútra is érdemes lenne elvinni ezt a fajta megmérettetést. A kadarkúti Sétarepülős hétvége szervezőjével együttműködve gondolta úgy, hogy érdemes lenne a mi versenyünket beépíteni az ő rendezvényükbe, ami kiválóan meg is valósult. Olyannyira is, hogy már a következő évi versenyt is lebeszéltük, amikor már repülőgépeket húzhatnak majd a versenyzők – mondta el Gorján Gábor szervező.
- A kadarkúti versenyen volt női és férfi, illetve páros kamionhúzás is, ahol a helyi erők mellett természetesen a már jól ismert csokonyai csajok és a barcsi erős ”asszony” is beszállt a legjobbnak járó küzdelembe. – Hartmann Ági Barcsról megmutatta milyen igazi kőkemény csaj is valójában. A 8,2 tonnás kamion sofőrje véletlenül hátramenetebe hagyta a járművet, de Ági ennek ellenére is elhúzta azt, bár iszonyatos erő kellett hozzá, hogy egyáltalán elmozdítsa. A versenytársai végtelenül korrektek voltak, s miután észleltük a bajt, megengedték, hogy Ágnes a verseny végén újra húzhassa a kamiont, akkor már a helyes formában – mesélte Gorján Gábor.
A kadarkúti versenyen összesen 22 jelentkező mérte össze erejét, 11 csapat küzdött meg egymással a páros kamionhúzó számban.
– A női versenyben ezúttal is jött a papírforma, a két csokonyai lány és a barcsi versenyző állhattak a dobogókra. Matán Anita Réka első, Czipóth-Mészáros Dorina második, Hartmann Ágnes pedig a harmadik helyen végzett.
Párosban is tarolt a dél-somogyi szekció
- A páros kamionhúzás egyre népszerűbb, ezt mutatja az is, hogy Kadarkúton már 11 csapat jelentkezett a megmérettetésre. – Kázmér Tamás és Hartmann Ágnes párosa lett a leggyorsabb, Czipóth-Mészáros Dorina és Tankovics Gábor a második, Hosszú Petra és Bognár Zoltán pedig a harmadik helyen végeztek. Így mondhatni a dél-somogyi szekció megint sikeres volt – tette hozzá Gorján Gábor.
A következő verseny szeptember 5.-én lesz Kastélyosdombón, szeptember 7.-én pedig a bolhói Dráva Kupán csapnak össze az erős emberek, ahol még megrendezik a Berkics Arnold emlékére a Kötélhúzó versenyt, illetve a Herkules Liga magyarországi döntőjét is ezen a napon szervezik meg a Dráva Kupa keretein belül.