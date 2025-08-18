Csajok a csúcson: ezeknek a nőknek már kevés a 8 tonnás kamion, repülőket akarnak cibálni

Egy 8,2 tonnás kamiont ráncigáltak az erős emberek Kadarkúton a Sétarepülős hétvégén, ahol a csokonyai csajok megint megmutatták: nincs ellenfelük a vármegyében. Az izomdüllesztés ezúttal is kortalan volt, a legidősebb kamionhúzó egy 61 éves férfi volt, aki mind egyéni, mind pedig páros kamionhúzásban is kipróbálta magát.

A dél-somogyi kamionhúzók taroltak a kadarkúti Sétarepülős hétvégén

Fotó: Gorján Gábor

Gorján Gábor és csapata nem adja könnyet magát, ha megjelennek Somogy bármely pontján, ott kő kövön nem marad. Ezúttal a kadarkúti Sétarepülős hétvégére kapott meghívást a csapat, ahol természetesen a helyi erők is megmérettették magukat. A verseny olyan jól sikerült, hogy a szervező – Gorján Gábor – már most azon töri a fejét, hogy jövőre nem kamionokat, hanem repülőgépeket kellene húznia a versenyzőknek.

A kamionhúzó csajok elől senki sem menekül

A szombati kadarkúti Sétarepülős hétvégén nemcsak repülőket, de erős embereket is csodálhattak az eseményre érkezők. Gorján Gábor keze még ideáig is elért, pontosabban, egyik versenyzője, Győre Melinda segítségének köszönhetően sikerült kamionhúzó számait megismertetnie a kadarkúti közönséggel is.

– Melinda többször járt már nálunk kamionhúzó versenyeinken, és úgy gondolta, hogy Kadarkútra is érdemes lenne elvinni ezt a fajta megmérettetést. A kadarkúti Sétarepülős hétvége szervezőjével együttműködve gondolta úgy, hogy érdemes lenne a mi versenyünket beépíteni az ő rendezvényükbe, ami kiválóan meg is valósult. Olyannyira is, hogy már a következő évi versenyt is lebeszéltük, amikor már repülőgépeket húzhatnak majd a versenyzők – mondta el Gorján Gábor szervező.

A legjobb kamionhúzó csajok ezúttal a is csokonyaiak lettek

Fotó: Gorján Gábor