Káosz a pályán: az M1-M7 közös bevezetőjén több kilométeres torlódás!

– Az M1-es és M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, Budaörs térségében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze – közölte pénteken délelőtt az Útinform. – A 12-es km-nél csak egy sáv járható, ezért az M1-es autópálya, illetve az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is több km-en torlódik a forgalom.