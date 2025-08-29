augusztus 29., péntek

Közlekedés

1 órája

Káosz a pályán: az M1-M7 közös bevezetőjén több kilométeres torlódás!

Címkék#M7#autópálya#káosz#Útinform

Harsányi Miklós

– Az M1-es és M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, Budaörs térségében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze – közölte pénteken délelőtt az Útinform. –  A 12-es km-nél csak egy sáv járható, ezért az M1-es autópálya, illetve az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is több km-en torlódik a forgalom. 

 

 

