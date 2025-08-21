augusztus 21., csütörtök

Siker

48 perce

Arany érdemkeresztet kapott a kaposvári orvos

Rangos állami kitüntetéseket adtak át az államalapítás ünnepének másnapján. Egy kaposvári is a díjazottak között szerepel, aki kutatási szakértőként dolgozott a HUNOR Program sikeréért.

Koszorus Rita
Koszorus Rita

Schlégl Ádám (bal szélen) is állami kitüntetést kapott.

Miután tegnap Magyar Szent István rend kitünetést vett át Kapu Tibor kutatóűrhajós és Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok, az első magyar űrhajós Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, ma újabb elismeréseket kaptak a magyar űrkutatás vezető szereplői. A díjazottak között volt egy kaposvári is. 

egy kaposvári orvos is a hunor sikerén dolgozott
Schlégl Ádám, kaposvári orvos, Szijjártó Pétertől vette át az elismerést. Forrás: HUNOR program FB

Kaposvárról a űrhajós programba

Schlégl Ádám Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől, valamint Kapu Tibor, kutatóűrhajóstól a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikere érdekében végzett munkájáért.

Kutatási szakértőként vett részt a programban a kaposvári születésű pécsi ortopédsebész, aki a HUNOR programban űrhajósjleöltként vett részt. Legutóbbi kaposvári látogatása alkalmával mesélt arról a Sonline.hu-nak, hogy nem szakad el az űrhajós programtól, hiszen a misszió alatt végig segíti Kapu Tibor munkáját. A küldöttség múlt héten tért haza az Egyesült Államokból, a sikeres misszió után egy online sajtótájékoztatón beszélt Kapu Tibor a Sonline.hu kérdésére arról, hogy a HUNOR programban dolgozó kollégái az USA-ban is támogatták a munkáját. 

 

 

