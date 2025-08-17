Kaposvári titkok és mesék: kevesen ismerik, milyen csodát rejt a belvárosi ház

A kaposvári Fő utca egyik rejtett építészeti kincse az 1887-ben emelt Bereczk-ház, amely nemcsak történelmi értéke, hanem különleges művészeti díszítése miatt is figyelmet érdemel. A ház névadója Bereczk Sándor, Kaposvár egykori főmérnöke, aki saját családja számára tervezte és építtette az emeletes, reprezentatív polgári otthont. A helyi köznyelv azonban egy másik néven is emlegeti az épületet: „Csipkerózsikás házként” is ismert, köszönhetően annak a ritka gipszdomborműnek, amely a lépcsőházban bújik meg.

Kaposvár rejtett mese részlete

Fotó: Muzslay Péter

A kaposvári Csipkerózsikás ház – mesebeli részletek egy zárt lépcsőházban

A ház a Fő utca északi oldalán áll, és szorosan illeszkedik szomszédos épületeihez. Alsó szintjén hat félköríves nyílás található, melyek közül kettő kapu. Az egyik kapu mellett ma is megvannak az egykori kő kerékvetők. Az emeleti hat ablak közül a két szélső építészetileg hangsúlyosabb. Különlegessége a zárt, nem látogatható lépcsőházban található díszítés. A 20. század elején Kopits János szobrászművész egy budapesti iparművészeti kiállításon díjat nyert egy kaputervével, amely a mese két jelenetét ábrázolta. Az eredeti, gipszből készült dombormű ennek a tervnek a megvalósult példánya, amely ma is ott található a lépcsőház falán.

Az egyik jeleneten Csipkerózsika látható, amint koronával a fején szendereg egy karosszékben, mögötte egy kutya alszik, míg a háttérben madárpár pihen egy rózsafán. A másik jeleneten a főkötős boszorka jelenik meg rokkával, ugyancsak rózsafás háttér előtt.

Csipkerózsika dombormű

Fotó: Muzslay Péter

A domborművet a 20. század végi felújítás során egyszínű fehérre festették, noha eredetileg színes volt. Ugyanebben az időszakban a lépcsőkorlát díszes pálcái is megsérültek, és csak részben, más stílusban pótolták őket.

Bereczk Sándor 1856-ban született Kaposváron, egy régi somogyi nemesi családból. Édesapja, Bereczk Antal, a város polgármestereként is szolgált az 1850-es évek végén. A fiatal Sándor már korán a műszaki pálya felé fordult. 1881-ben nevezték ki városi mérnöknek, később főmérnök, majd műszaki tanácsos lett. Négy évtizedes szolgálata alatt városrészek születtek, utcák nyíltak, új szabályozások születtek – ezek közül az 1896-os városépítési rendelet a legjelentősebb. Nevét sokan a „45 fokos sarkokkal” emlegették: az új utcák találkozásánál lekerekített sarokmegoldásokkal igyekezett biztonságosabbá és elegánsabbá tenni a városi közlekedést.

Egy régi nádfedeles házból városi ékesség

A mai Bereczk-ház helyén egykor egy szerényebb épület állt. Bereczk Antal polgármester földszintes, nádtetős háza, udvarán egy pajtával, ahol Kaposvár első színjátszóköre tartotta előadásait. A régi épületet és a pajtát később lebontották, hogy helyet adjanak az újnak.

– Kaposvár építészeti öröksége nem bővelkedik kiemelkedő műemlékekben, a századfordulós szecessziós házak inkább a korabeli átlagot képviselik – mondja Jezerniczky Zoltán építőmérnök, aki maga is inkább a háború utáni modernista építészet iránt érdeklődik. – Ugyanakkor a Bereczk-ház különleges, a mesés művészeti részlettel, a Csipkerózsika-motívummal díszített domborművel, amely egyedi történetet mesél el és teszi egyedivé ezt a polgári otthont.