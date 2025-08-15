augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Kaposvárra ért a HÉV Budapestről, meglepő forgalomszervezést produkált a MÁV?

Címkék#vasútállomás#MÁV#Somogyivasutak

Meglepő videót kapott szerkesztőségünk pénteken. HÉV kocsi áll a akaposvári állomáson vagy csak tréfás festésű motorvonat parkol a síneken?

Harsányi Miklós
Kaposvárra ért a HÉV Budapestről, meglepő forgalomszervezést produkált a MÁV?

A forró hétköznap délutánon, olvasónk szerint még szerdán egyszer csak begördült egy HÉV-kocsi a kaposvári vasútállomásra, legalábbis a szerelvény kísértetiesen hasonlít a Budapest környékén elővárosi közlekedésben látható kocsihoz. Egyelőre nem tudható, véletlen lehetett a különleges átirányítás, vagy rendszerszerű a HÉV-kocsik megjelenése...
 

HEV mozdonyok állnak a megállóban
HÉV mozdonyok  állnak a megállóban. Fotó: KATALIN ADAM


Olvasónknak köszönjük a felvételt, az eredetit a somogyivasutak.hu publikálta.

Update:
György-Dávid Valentin, a Pannon Vasútegyesület alelnöke is megnézte péntek délután a Sonline.hu-n megjelent videót. Szerinte egy BZ-motorvonat látható a felvételen, ami néhány éve zöld-fehér fényezést kapott.

– A MÁV több mint 40 éve használja a BZ-motorvonatokat, melyből kettőt néhány esztendeje átvett a HÉV, s átalakították – közölte az alelnök. – Új festést kapott a motorvonat, s az utasterét is átalakították. Ezek a járművek felkerültek Budapestre, de soha nem használták a HÉV-nél. A motorvonatokat idővel visszahozták a MÁV-állományába, a dombóvári bázison vannak. Ezért láthatóak Kaposvár, illetve Dombóvár, Pécs, Bátaszék környékén.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu