Kaposvárra ért a HÉV Budapestről, meglepő forgalomszervezést produkált a MÁV?

A forró hétköznap délutánon, olvasónk szerint még szerdán egyszer csak begördült egy HÉV-kocsi a kaposvári vasútállomásra, legalábbis a szerelvény kísértetiesen hasonlít a Budapest környékén elővárosi közlekedésben látható kocsihoz. Egyelőre nem tudható, véletlen lehetett a különleges átirányítás, vagy rendszerszerű a HÉV-kocsik megjelenése...



HÉV mozdonyok állnak a megállóban. Fotó: KATALIN ADAM



Olvasónknak köszönjük a felvételt, az eredetit a somogyivasutak.hu publikálta.

Update:

György-Dávid Valentin, a Pannon Vasútegyesület alelnöke is megnézte péntek délután a Sonline.hu-n megjelent videót. Szerinte egy BZ-motorvonat látható a felvételen, ami néhány éve zöld-fehér fényezést kapott.

– A MÁV több mint 40 éve használja a BZ-motorvonatokat, melyből kettőt néhány esztendeje átvett a HÉV, s átalakították – közölte az alelnök. – Új festést kapott a motorvonat, s az utasterét is átalakították. Ezek a járművek felkerültek Budapestre, de soha nem használták a HÉV-nél. A motorvonatokat idővel visszahozták a MÁV-állományába, a dombóvári bázison vannak. Ezért láthatóak Kaposvár, illetve Dombóvár, Pécs, Bátaszék környékén.



